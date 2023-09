Video: le tiró nafta y le prendió fuego el local pero no está detenido

Eran las cuatro y media de la madrugada del sábado cuando se produjo un incidente dentro de un local nocturno. En la barra, una persona molestaba a una de las chicas que trabaja en el lugar y fue invitada a retirarse por quien observó la situación y llamó al personal de seguridad para que fuera retirado. Culminada la jornada, el personal se retiró del lugar y transitó la distancia que separa su lugar de trabajo del lugar en el que habita.

Joaquín Iglesias en compañía de una de sus compañeras llegó a su local de calle Balcarce, la famosa Papelera Iglesias y tuvo que soportar el impacto de ver las consecuencias del incendio sobre el frente de su comercio.

“Nosotros terminamos de trabajar a las 5 y media de la mañana y yo me vengo para mi casa, me trae Lali que es una de las chicas que trabaja conmigo, vengo con Roque que es el chico que es DJ, atrás viene Selene que es una de las chicas que tuvo el inconveniente y Santi que es otro de los chicos que trabaja en el bar”, recordó a la hora de contar la secuencia de los hechos a este medio.

Una cámara se seguridad muestra como un sujeto se baja de un auto con un bidón y tras rociar todo el frente con nafta, regresa y enciende el fuego. Así de brutal fue su acción, y pese a que está identificado aún la fiscalía no ha tomado medidas para dar con el agresor y proteger a la víctima.

“El tuvo una hora para premeditarlo, fue agarró un bidón, le cargó de nafta y vino al negocio y me lo prendió fuego, ese fue el hecho”, dijo Iglesias cuando fue consultado por La Opinión y sorprendido porque hasta el momento no hubo peritajes ni orden de detención para que el agresor declare. No sólo esa es la situación que lo preocupa sino también las amenazas que recibió en las últimas horas y que también denunciará.

Todo lo que se ve en el video permite identificar al agresor y determinar el modo en que derramó el combustible y volvió para prender fuego el local.

“Voy a ir hasta la comisaría para hacer una segunda denuncia porque a las 7.30 de la mañana vino a increparme nuevamente a mi negocio”, confirmó la víctima que quiere saber “qué fue lo que me faltó en la denuncia inicial para que esta persona esté presa, porque es una bomba de tiempo, para mí y para la sociedad”, reflexionó.

El video es contundente, todo es identificable, incluidos los vehículos que estaban en el lugar y hasta el bidón que quedó en poder del propietario del inmueble.

“Nadie me vino a ver, nadie me mandó protección ni nada. Es decir, tuvo todo el día de ayer y lo que va del día de hoy para cometer otro ilícito conmigo”, razonó en relación a la situación que transitaba pasadas las 16 horas del día domingo. “El bidón de nafta que trajo él, que lo tengo yo, lo guardé en el negocio en una bolsita”, reiteró para que pueda ser secuestrado y peritado para probar lo que dijo cuando radicó la denuncia.

Respecto al pirómano, relató: “Siempre te encontrás con algún loquito que a las mujeres, las denigra, las trata mal, este mismo personaje el año anterior le tiró una lata de cerveza en la cabeza a una de las chicas que trabajaba también conmigo”, refirió Iglesias como ejemplo de lo que suele suceder.