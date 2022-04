Verónica Razzini: “Somos los héroes de nuestra propia historia”

No son muchos los empresarios que se animan a enfrentar al sindicato de Camioneros, pero cada vez son más, aun sabiendo que se exponen a un sinfín de circunstancias donde el único objetivo que buscan es el de moverse con comodidad en un ámbito que hoy y ante los hechos que son de público conocimiento ya no les es tan favorable.

Publicidad

Verónica Razzini es una empresaria rosarina que acorralada por el accionar del sindicato de “los Moyano” decidió enfrentarlos y hoy aparece como una de las personas que se animó a seguir para adelante a pesar de las amenazas, intimidaciones y agresiones que sufrió dejó en claro que “no se achicaba”.

Lo sucedido el último domingo cuando un grupo de dirigentes y afiliados encabezado por Julio Cabaleyro se dedicó a entorpecer la labor de la prensa, principalmente la de la periodista Lilí Berardi, cuando Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola fueron trasladados a la fiscalía de San Pedro a declarar, generó la reacción de diferentes sectores, entre ellos la de la empresaria Razzini que debido a lo que le tocó vivir creo el grupo Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB).

“Cuando te pasan estas cosas es como una piña que recibís de golpe”, comentó Razzini en el inicio de la charla durante el programa Sin Galera.

“Empezamos con un equipo chiquito de abogados, solo mi abogada laboral, pero fuimos al Ministerio de Trabajo y cuando entendimos la impunidad con la que se manejaban nos dimos cuentas que si íbamos por ahí estábamos sonados, y tuvimos que dar lugar a un abogado penalista”.

“Tuve tres meses bloqueada la planta de manera intermitente, pero al mes del bloqueo decidimos cerrar”, manifestó.

“La violencia escalaba, se empezaron a agarrar entre ellos, no eran solo los empelados los que no podían trabajar. Tenemos una planta recicladora, ellos no podían trabajar y los empleados de transporte tampoco, más nuestros empleados”. “Era mucha la gente, la fuente de trabajo y cuando pasa un mes sin poder trabajar es una locura”, remarcó Verónica Razzini.

“En esta zona el delegado es Sergio Aladio, es del brazo de Moyano. Ellos tienen la personería jurídica de Camioneros en Santa Fe”.

“Historias como la de la pistola en la cabeza hemos escuchado miles, pero la gente antes tenía miedo y no denunciaba, ahora sí”.

“Recorrimos un camino interesante y ayer (viernes) hizo un año que decidimos juntarnos y empezar esta lucha. No es fácil pero tampoco es imposible, nosotros decidimos pelearnos contra un sistema y no sé si me favoreció pero somos los héroes de nuestra propia historia”, señaló.

“Hoy los empresarios se plantan diferente, nos llaman antes, los estamos reeducando”.

“Les contamos cómo llevar este mensaje. Los invitamos a dejar de ser parte del problema para convertirse en la solución del problema”.

“Ahora tenemos un mensaje claro y lo bueno es la visibilidad que hemos logrado”, destacó Verónica Razzini.