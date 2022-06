Vecinos denunciaron camioneta en estado de abandono e Inspección se la llevó: “Anda y tiene todos los papeles”

El lunes, en horas del mediodía, Ángeles llegaba con su nene de la escuela y en la cuadra de su casa se encontró con personal de Tránsito que se llevaba la camioneta de su marido, que está a nombre de su suegro, porque había “denuncias de vecinos que decían que estaba abandonada”.

La mujer aseguró en Radio Cuarentena que el vehículo “no estaba cometiendo ninguna infracción” y que “no estaba abandonada”, puesto que su marido la utiliza para trabajar y “tiene todos los papeles”.

“La única justificación que encuentro es que hay vecinos a los que les molesta que uno estacione en uno u otro lugar”, señaló Ángeles y agregó: “Creo que hay falta de diálogo y mala intención por parte de algún vecino”.

La mujer aseguró que nunca fueron notificados respecto de la presunción de vehículo abandonado, por lo que tuvieron que pagar el acarreo y la estadía, alrededor de 2.500 pesos, para, con la documentación correspondiente, recuperar la camioneta. Ahora, con una abogada que los representa, procurarán evitar el pago de la contravención en el Tribunal de Faltas.

“Nosotros en el barrio vivimos hace tres años”, dijo y agregó que la camioneta la tienen desde hace unos meses, cuando tras la muerte de su suegro su marido se hizo cargo del vehículo y de parte del trabajo que su padre llevaba adelante.

“No fueron capaces de tocar el timbre y venir a decir sacame la camioneta de ahí o no quiero que dejes la camioneta ahí, igual la calle es pública”, se quejó Ángeles respecto de la denuncia de vecinos que derivó en el secuestro del vehículo por parte del personal de Inspección.

La multa asciende a alrededor de 30 mil pesos y tiene un pago voluntario de unos 4500, por “vehículo en estado de abandono”. Los inspectores le informaron a la mujer que “un auto no puede estar más de cinco días” estacionado en la vía pública porque es pasible de ser considerado abandonado.

“Estamos asesorados por una abogada para lograr no pagar esa multa, porque no está dentro de lo que corresponde, y para que esto no vuelva a suceder. Que los vecinos aprendan y así como nos vemos todos los días las caras vengan y toquen el timbre ante cualquier situación, que no actúen de esta manera”, finalizó.