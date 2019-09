Vecinos de Saavedra al fondo preocupados por la aparición de caballos descuartizados

Este martes por la mañana, Juan Manuel, un vecino de calle Saavedra al fondo, en la zona de la bajada de Chaves, reportó a La Opinión que encontró a uno de sus caballos descuartizado.

"Hoy me levanto y me encuentro con uno de mis caballos descuartizado. Y no es que andan sueltos, duermen en mi terreno que está con tapial toda la vuelta", explicó el joven.

No es la primera vez que sucede. En el caso de Juan Manuel, asegura, es el cuarto animal que le matan y a "varios vecinos le han hecho lo mismo".

"Esto no es hambre, es maldad", consideró y pidió medidas: "Que esto no quede en la nada y que podamos vivir tranquilos y tener nuestras cositas, la gente sana y trabajadora".