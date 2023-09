Vecinos alertan sobre perros que atacan en Padre Santana y Obligado

La presencia de perros callejeros que provocan problemas es algo que ocurre en muchos barrios de la ciudad y qué preocupa a los vecinos, además del reiterado reclamo de un ente para reclamar.

No es la primera vez que se comunican a este medio, a causa de animales que atacan a otras personas y que han matado mascotas. Este miércoles, dos personas se comunicaron por los canes que estaban en la esquina de Padre Santana y Rafael Obligado.

Una de ellas, expresó: “Otra vez”, y contó que meses atrás los mismos perros le mataron sus gatos. “Ahora en un descuido me agarraron a mi perrito”, indicó.

“Fui y le reclamé a la señora que los tiene en su vereda, y se lava las manos. Pero en el momento que los perros esos, que estamos cansados de denunciar hacen daño, los mete dentro de su casa”, dijo. Los vecinos no saben a quien le corresponde hacerse cargo de las mascotas que están sobre la calle, pero coinciden en señalar que una mujer les da de comer siempre y los tiene a resguardo.

“Esta mañana también mordieron a un barrendero de Ashira”, continuó la misma vecina que vela por la salud de su mascota recientemente atacada. “Paré un patrullero y la única respuesta que me pudieron dar es que lo siga denunciando. ¿Cuánto hay que esperar para que alguien me escuche? Estoy angustiada, desesperada, ya que no cuento ni con el dinero para que un veterinario me atienda a mi perro”, agregó.

Otra persona, también apuntó: “Son súper agresivos y no hay día que no salgan a atacar a los peatones. Tengo a mis hijas que pasamos todos los días por ahí y nadie se hace cargo, tienen comida y una cucha, pero en la casa que están no es la dueña”.