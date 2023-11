Vecina cansada de los nenes que juegan con gomeras

Melina envió un video donde reportó: “Quiero que alguien se haga responsable de esto porque mis hijos no juegan con gomeras, en el barrio Las Canaletas, calle San Lorenzo al 1700. Mis hijos no andan matando pajaritos, sin embargo otros vecinos dejan que sus hijos maten pajaritos y estas son las consecuencias. Me rompieron una mesa muy cara y nadie se va a hacer responsable de esto que hicieron. ¿Quién me va a arreglar esto? ¿Quién me lo va a pagar?”.

Y agregó: “No es la primera vez que me rompen algo por andar asesinando pajaritos ya me han roto más de siete veces los vidrios de los ventanales”.