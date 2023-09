Vandalismo en la exterminal: rompieron todos los vidrios y le robaron al “Loco” Bon

Un nuevo acto de vandalismo tuvo lugar este viernes por la noche en la ex Terminal de Ómnibus de Oliveira Cézar y Gomendio, que incluyó disturbios, rotura de vidrios y la agresión seguida de robo a una de las personas que pernocta en el lugar.

“Un grupo de personas llegó y rompieron todos los vidrios y golpearon a sereno a la palabra de más vale te vayas de acá”, señalaron vecinos de la zona y advirtieron por la falta de iluminación: “Han cortado no sólo la luz de la Terminal sino también de toda la plaza y es tierra de nadie”.

En el lugar, el reconcido cocinero “Loco” Bon, que duerme en una de las oficinas de la desmantelada Terminal, dijo a La Opinión que tiene “miedo” tras lo ocurrido, puesto que lo golpearon para robarle el celular y la tarjeta de débito.

“Por más que la habitación esa de la que yo tengo la llave tiene rejas atrás y adelante, tengo miedo”, dijo Bon, que refirió que respondió consultas de la policía tras el hecho.

“Vino la policía y me preguntó quién me dio permiso, yo le dije que hace unos años era empleado de Basante, que era el conserje acá. Yo no tengo dónde ir, no me gusta andar tirado”, señaló.

“Los vecinos estamos muy preocupados por el tema de la inseguridad”, señalaron desde el barrio. Desde que en marzo fue inaugurada la Nueva Terminal, el edificio de la antigua está abandonado a su suerte.