Valentín Rossi: "Es mucho mejor vivirlo que soñarlo"

Valentín Rossi es medalla de bronce porque, como aseguró en diálogo con José Miguel Guidi para La Opinión, "hay que trabajar duro". Lo sabe, lo hace y obtuvo su premio en el dique tres de Puerto Madero dentro del Parque Urbano, sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

Además, el palista de Náutico admitió que lo soñó pero que mejor es haberlo logrado: "Es mucho mejor vivirlo que soñarlo. Lo soñé muchas veces, lo pensé en mi cabeza y poder lograrlo es algo increíble". Y agregó: "Mucha gente que me apoyó, mi familia, mis compañeros y mis amigos que se perdieron un día para verme y me apoyaron un montón. Fueron un plus muy grande. A veces sentís nervios y un poco de presión pero cuando largás ya no es una presión".

Con respecto a la competencia, se lamentó de que en las semifinales hizo el segundo mejor tiempo pero sostuvo que le faltó suerte para llegar a la definición porque se enfrentó con el húngaro Adam Kiss que, luego, se quedó con el primer puesto.

Por último, se refirió a su participación el próximo martes en la modalidad slalom que no es su especialidad: "Vamos a ver que pasa, no es lo que yo hago pero vamos a darle con todo".