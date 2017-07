Valentín Peppo participó y ganó en un programa de entretenimientos de Canal 13

Valentín Peppo se presentó el martes por la tarde en el programa de entretenimientos "A todo o nada" que conduce Guido Kaczka de 18.45 a 20.00 por Canal 13 a participar de la sección "Las puertas", segmento en el que los participantes salen de a uno de atrás de diferentes aberturas que se van abriendo y deben realizar de la mejor manera el objetivo impuesto por la producción.

"Es un programa de juegos, me anoté en una de la puertas y me llamaron. Fui la primera vez y no salí, la segunda tampoco y la tercera fue la vencida, relató el sampedrino a La Opinión.

El crédito local apareció en escena en la parte final del concurso desde el portón en que debían imitar el sonido de una moto. Peppo lo hizo en tres ocasioes y peleó palmo a palmo con otro concursante que se llevó casco y manubrio. Sin embargo, por su performance, ganó y se adjudicó una tablet.

Por último, Valentín se mostró feliz y agradecido: "Estoy muy contento por la gente que me vio y su apoyo, más que nada agradecido por todos y todas".