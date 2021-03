Vacunación contra el coronavirus: para cuándo serán reprogramados los turnos cancelados el viernes 12

Por falta de dosis de la vacuna Sinopharm, los sampedrinos de entre 18 y 59 años que tenían turno para recibir la primera dosis el viernes 12 de marzo en el gimnasio de Mitre fueron notificados de que no se presenten y, en el sistema, figuran como que se ausentaron.

Sin embargo, aunque todavía no hay una fecha exacta de cuándo se les reprogramará la convocatoria al Club de Jubilados de Salta y 9 de Julio, donde el fin de semana se mudó el vacunatorio, no será una dificultad para que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires les asigne otra fecha para inocularse siempre que se reciban dosis.

“Con los turnos reprogramados, como esto funciona bajo el sistema de provincia, van a aparecer como ausente en el sistema aunque no se ausentaron sino que no pudieron recibir la vacuna por la falta de dosis. Ese mismo sistema regenera el turno y hasta que la gente no se vacuna se van a ir tirando turnos a medida que lleguen dosis”, informó la coordinadora del programa Vacunate en San Pedro, Camila Caballero, al aire en Sin Galera.

Además, se refirió a los turnos que fueron notificados tardíamente a las personas y aseguró que alertaron al Ministerio de Salud bonaerense para que “se solucione”. También, dejó en claro que no es necesario descargar la aplicación VacunatePBA en un celular porque se da aviso vía mail y WhatsApp.

Por último, analizó las dificultades que existen respecto de la asignación de lugares y la falta de vacunas: “Hay un tema de Provincia que por ahí estaría bueno que el stock de dosis vaya con la coordinación de dosis que vayan llegando. Por ahí eso no coordina y eso hace que la dosis que tengamos en el vacunatorio y los turnos tirados en Provincia no sean la misma cantidad, por eso hemos tenido que cancelar turnos”.