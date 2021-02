Vacunación contra el coronavirus: Creus advirtió que “no es oficial” la campaña casa por casa para la inscripción

Durante los últimos días, en diversos puntos de la ciudad y las localidades se pudo ver a personas que pasaban casa por casa para brindar información sobre la campaña de vacunación contra el coronavirus COVID-19, con la posibilidad de ofrecer asistencia para la inscripción e incluso tomando datos de vecinos para luego volcarlos a la página web oficial. Sin embargo, las autoridades sanitarias informaron que “no hay” autorización “oficial” para ello.

Publicidad

Vecinos consultaron a La Opinión sobre la presencia de estas personas, porque notaron que algunas llevaban pecheras de “promotores comunitarios” del Ministerio de Salud y otros lo hacían con remeras identificadas con organizaciones sociales y políticas.

El secretario de Salud de la Municipalidad de San Pedro, Daniel Creus, informó a La Opinión que se trata de acciones voluntarias encabezadas por esas organizaciones pero sin aval oficial del Estado, por lo que “la gente estará en su derecho de no querer recibirlos o brindar datos”, dijo.

“Desde Provincia no salen más al terreno, no van más. Ellos abrieron los puntos fijos con gazebos en los diferentes lugares que están informados, pero no salen más casa por casa”, explicó Creus a este medio tras la consulta.

El funcionario había solicitado información al grupo que para el Ministerio de Salud coordina Camila Caballero, quien le informó que sus “voluntarios” hacen la tarea en los puntos que fueron informados oportunamente, como el que este viernes el móvil de Radio Cuarentena visitó en plaza Constitución.

“Sí lo están haciendo organizaciones sociales, es decir que puede haber grupos militantes que lo estén haciendo pero no tienen identificación oficial, no se puede oficialmente avalarlos. Lo hacen de buena onda y militancia”, explicó Creus.

La consulta respecto de la identificación la habían hecho vecinos que no sabían si tenían que solicitar algún tipo de credencial, puesto que entendían que quizás alguien podría aprovechar la situación para engañarlos de alguna forma.

“La gente estará en su derecho de no querer recibirlos o brindar datos. No es oficial, lo oficial desde Provincia son los puntos fijos en los gazebos”, ratificó Creus.