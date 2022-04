Vacunación antigripal: afiliados de Pami pueden ir a las farmacias

La Secretaría de Salud, junto a farmacéuticos, Pami y Anses, llevaba adelante este miércoles, entre las 9.00 y las 18.00, una jornada de vacunación en la Peatonal, entre Mitre y 25 de Mayo, centrada en la vacuna antigripal para mayores de 65 años pero también con inoculación para completar calendario habitual.

En Radio Cuarentena, la presidenta de la Asociación de Farmacéuticos de San Pedro, Marta Ronte, destacó la iniciativa y recordó que los afiliados de Pami no tienen necesidad de ir a la Peatonal puesto que pueden vacunarse cualquier día en la farmacia en la que suelen hacerlo todos los años.

“Las puertas de las 30 farmacias están abiertas para vacunar al afiliado de Pami, se están repartiendo y a lo largo de la semana se va a normalizar toda la entrega de la primera tanda. Nos manejamos con poca cantidad porque es según como van liberando las partidas, luego habrá otra tanda y vamos a tener, pero las puertas de las farmacias están abiertas”, precisó Ronte.

Los jubilados de IPS, que tienen cobertura social de IOMA, por ahora no tienen campaña de vacunación antigripal y se estima que podría comenzar recién a fines de mayo, por lo que podrían aprovechar la jornada de este miércoles, hasta las 18.00, para aplicarse la vacuna.

“En la pandemia la gente aprendió que la vacuna salva, por lo que le interesó vacunarse más que otros años, entonces la ansiedad los llevó a vacunarse antes de que comience la campaña”, dijo respecto de la situación que ocurrió antes de que se liberen las partidas de vacunas antigripales a las farmacias.

“La cantidad de vacunas que empiezan a liberarse se atrasó un poquito, y era un poco chocante decirles a los afiliados de Pami que no había”, explicó.

“Esto no quiere decir que las puertas de las farmacias no estén abiertas para los afiliados de Pami, estamos vacunando en nuestros vacunatorios, no tienen que hacer cola ni estar al aire libre, le corresponde vacunarse en las farmacias si quieren, en las 30 farmacias de San Pedro y las localidades, estamos para asistirlos. Pueden hacerlo como habitualmente lo hacían”, aseguró.

Este miércoles, desde temprano, una gran cantidad de personas se acercó al vacunatorio montado por la Secretaría de Salud en la Peatonal, frente a Anses, donde dispusieron los gazebos con varias vacunadoras y sillas para que quienes llegaran pudieran esperar sentados.

El Gobierno informó que hasta pasado el mediodía llevaban “más de 600 aplicaciones” tanto de la vacuna antigripal como de las comprendidas en el esquema obligatorio.