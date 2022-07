Vacaciones de invierno: qué se puede hacer gratis en Buenos Aires

Viajar en tren es barato, conseguir pasajes en vacaciones puede ser difícil pero las combis y los micros son una buena alternativa para un viaje de una jornada a la Ciudad de Buenos Aires. Hay varias actividades gratuitas para grandes y chicos.

Centro Cultural San Martín y Usina del Arte

El Cultural San Martín (https://elculturalsanmartin.ar/) ofrece una nueva edición invierno del BAFICITO, la sección infantil del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Estará abierta hasta el 31 de julio, con el fin de que los más chicos redescubran el cine argentino con una selección de películas seleccionadas especialmente. Además, en la sala Muiño y hasta el 22 julio hay conciertos gratuitos en homenaje a Charly García con participación del público durante el desarrollo de los shows.



En la Usina del Arte (https://www.buenosaires.gob.ar/usinadelarte) han dispuesto varias actividades como “¡5 sentidos para escapar!” donde los asistentes tendrán que activar sus sentidos para encontrar la salida descifrando acertijos. También presentan el ciclo “Sonidos Asombrosos” con propuestas musicales y teatrales y “Safari Usina – Visitas Exploratorias”, con recorridos guiados para explorar este edificio emblemáticos de la Ciudad que quienes proceden del interior de la provincia nunca han logrado recorrer en un solo día.

En la propuesta también está “El Club”, con actividades recreativas, urbanas y deportivas; y “La Libroteca”, una sala de descanso para toda la familia, con libros y almohadones. Además hay una convocatoria para “iUpiiiii”, el primer espacio cultural de la Ciudad dedicado a la primera infancia. También se podrá disfrutar de Revelaciones de un Jardín de la artista Pum Pum y el taller gratuito “Soltate, dejá tus rueditas” para aprender a andar en bicicleta.

Museos porteños y Corrientes cultural

En los Museos BA (https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/museos) exhiben el ciclo “Sentidos en Juego” con actividades y talleres. Cada museo adopta uno de los 5 sentidos: en el Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra las actividades se basan en los sonidos de nuestra historia. El “Buenos Aires Museo”, el Museo de Esculturas Luis Perlotti y el Museo de Arte Popular José Hernández organizan actividades sobre el tacto. El Museo Sívori, el Museo del Cine y la Torre Monumental se enfocarán en el sentido de la vista y el Museo de Arte Hispanomericano Isaac Fernández Blanco invitará a descubrir los aromas de sus jardines. Por último, en el Museo de Arte Español Enrique Larreta se podrá explorar el sentido del gusto por medio de diversos talleres gastronómicos, mientras que el Museo Carlos Gardel trabajará sobre la audición; y en Casco Histórico habrá recorridos y visitas guiadas especiales durante todas las vacaciones de invierno, focalizados en todos los sentidos.

Corrientes Cultural (https://disfrutemosba.buenosaires.gob.ar/actividades/corrientes-cultural) tendrá una programación especial de la que participará Topa, que presenta un viaje musical con temas de todos los tiempos y se podrá disfrutar de escenas de espectáculos como Masha y el Oso, Desenchufados, Cantando a la hora del té, un homenaje a Maria Elena Walsh; Saltimbanquis, Cantando con Adriana y Bailando con Julieta. Además, habrá actividades lúdicas como “Me entra por un oído y no me sale por el otro”, el taller “Devorando Obeliscos”, “Narices Curiosas” o “¡No veo, no veo! ¿Qué es?”.

En tanto, el Museo de arte moderno (https://museomoderno.org/), ofrecerá más de 20 talleres y espectáculos diferentes para aprender sobre las más novedosas e innovadoras técnicas artísticas, de la mano de artistas, músicos y educadores. Hay talleres para crear a través del reciclaje de prendas y objetos, sobre arqueología, cultivo de plantas, artesanías, escultura y bordado, entre otros. A la vez, habrá espectáculos que invitarán a recorrer historias de diversidad y aceptación, y shows musicales en los que cuentos, rimas y juegos.

Actividades gratuitas del Complejo teatral

En tanto, una increíble forma de cerrar las vacaciones será con la Fiesta Abasto Invierno, que se realizará el último fin de semana de julio en las escalinatas del Abasto con programación gratuita tanto para niños, jóvenes y adolescentes.



Circuitos para recorrer la ciudad

Otra forma de recorrer la Ciudad es a través de cuatro circuitos guiados temáticos gratuitos; no se necesita inscripción previa y se suspenden en caso de lluvia:



– Circuito guiado teatralizado sobre la inmigración argentina que inicia en La Boca, para revivir la historia y conocer sobre los primeros inmigrantes que fueron fundamentales en la construcción de nuestra identidad.

– Circuito guiado teatralizado sobre los inicios de la Argentina recorriendo la Plaza de Mayo, la primera plaza de la Ciudad, donde actores recrearán las costumbres e ideales de los personajes que transitaron por ella en los momentos más relevantes del pasado de la Patria.

– Circuito guiado sobre arte urbano y graffitis de Buenos Aires por el barrio de Colegiales, que posee un abanico de técnicas y artistas que le dieron color a sus calles a través de sus paredes.

– Circuito guiado sobre la evolución del transporte porteño en el barrio de Caballito. Este barrio está plagado de historia, invita a recorrer algunas de sus calles adoquinadas, para apreciar su paisaje en el encantador “Barrio Inglés”, adentrarse en el Mercado del Progreso y conocer las anécdotas del tranvía que supo convertirse en un museo en movimiento.