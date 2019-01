Usurpaciones: Fiscala general Bicetti confirmó que pidieron el desalojo de todos los terrenos

Mientras los efectivos policiales del Grupo de Apoyo Departamental de la policía bonaerense, enviados por el Ministerio de Seguridad, recorren y custodian los predios tomados, la situación quedó en manos de la Justicia y se esperan por las órdenes de desalojo para cada terreno.

En diálogo con La Opinión, la Fiscala General interina de San Nicolás, Sandra Bicetti, máxima autoridad de los fiscales en la zona, confirmó que los desalojos ya fueron solicitados al Juzgado de Garantías interviniente y que esperan una respuesta al respecto.

"Ya se tomaron todas las medidas, los pedidos de desalojo, que es lo que podemos hacer desde el Ministerio Público Fiscal una vez que ya está cometido el delito, que es cuando comienza a intervenir la Justicia", informó la Fiscala General.

"La doctora Ramos hizo las presentaciones correspondientes al Juzgado de Garantías y estamos a la espera de lo que resuelva la jueza", señaló la extitular de la UFI 10, que reemplaza en la Fiscalía General al jubilado Héctor Tanús.

Bicetti, que tiene experiencia en negociaciones de este tipo, contó a La Opinión que en San Nicolás lograron, en otras oportunidades, que los ocupantes irregulares de predios tomados de manera masiva depongan su actitud sin que se generen conflictos mayores.

"Hemos tenido varios casos y se ha mediado, se han mantenido conversaciones con los usurpadores para decirles que lo que les conviene es retirarse pacíficamente, y hemos tenido resoluciones favorables en predios tomados, se ha arribado a buenas soluciones, porque es más conveniente que se retiren pacíficamente a tener que afrontar problemas judiciales", explicó.

Sobre la situación en San Pedro, aseguró: "Está todo encaminado y entendemos que esto va a cesar cuando llegue la orden del Juzgado" y agregó: "Entendemos que se va a llegar a buen puerto".

"Cuando hay este tipo de tomas o usurpaciones nosotros tenemos que seguir ciertos pasos, no podemos ir y sacarlos por la fuerza, no tenemos esa posibilidad. Siempre el fiscal tiene que recabar todos los datos que más pueda, si hay menores dar aviso al Servicio Local, hacer el pedido de desalojo al juez de Garantías, que los privados acrediten la propiedad, certificar que quienes están no tienen ningún derecho, y el juez es quien resuelve si corresponde o no y ordena el desalojo a través de la fuerza pública", explicó.

"Los fiscales no tenemos permitido el uso de la fuerza para desalojarlos, lo solicitamos y el juez resuelve. Tampoco tenemos potestad de prevención, que es tarea del Ministerio de Seguridad, a través de la policía. Nosotros actuamos cuando el delito ya fue cometido", agregó.