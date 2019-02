Usurpaciones: Corti dijo que habrá desalojos y familias respondieron que quieren comprar los predios

Este sábado en Sin Galera el Secretario de Gobierno, Silvio Corti, anunció que es posible que durante la próxima semana se produzcan novedades sobre las órdenes de desalojo de los terrenos usurpados hace 23 días.

Frente a las declaraciones del funcionario, familias que aún se encuentran ubicadas en el terreno propiedad de la familia Peña, en Güemes y 35 Bis, se comunicaron con este medio y aseguraron que de ser así "este lunes pondrán una carpa fuera del municipio hasta recibir respuestas por parte del Intendente Cecilio Salazar".

Desde un principio el gobierno mantuvo la postura de no abrir ningún tipo de dialógo con los usurpadores, sin embargo los vecinos aseguran que continúan esperando que alguien se haga presente en el lugar para escucharlos y llegar a un acuerdo para que se les facilite el pago en cuotas de los predios.

Dos mujeres que ocupan una parcela en esa manzana explicaron "No somos ningunos delincuentes, sabemos que esta mal la usurpación pero no tenemos donde vivir, si el Intendente nos hubiera dado una respuesta cuando le pedimos un puesto de trabajo o una vivienda no estariamos haciendo esto".

Por otra parte también esperan poder reunirse con el señor Rubén Peña, titular de esa propiedad, para "llegar a un acuerdo" ya que el interés está puesto en "poder pagarlos si les brindan facilidades".

Sin embargo el ahora abogado defensor de la familia propietaria, Dr. Daniel Spirópulos aseguró que la próxima semana tomará las medidas necesarias para la desocupación inmediata, tras esgrimir los derechos con los que la Constitución Nacional ampara a su representado. Descartó de plano los argumentos con los que se intentó justificar la ocupación respecto a situación de abandono, yuyos altos o alimañas y se mostró indignado con lo acontecido durante las últimas semanas en la ciudad tras la toma masiva de ocho propiedades de las cuales, tres aún están habitaras por las familias que las intrusaron y construyeron allí sus precarias viviendas.