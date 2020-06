Una por una, cómo se podrán hacer las actividades deportivas en San Pedro si el gobierno provincial las habilita

La Municipalidad de San Pedro envió el viernes a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires y protocolo para que habiliten nueve actividades deportivas en el partido y el Director de Deportes, Ramiro Sánchez Negrete, explicó una por una en una entrevista que brindó a La Opinión a través de Instagram en la que, incluso, respondió preguntas de oyentes que pudieron evacuar dudas sobre cómo, dónde y cuándo se permitirán caminatas, running, salidas recreativas en bicicleta, ciclismo de ruta, tenis, pádel, pesca, actividades acuáticas en el río y físicas en espacios públicos.

En ese marco, el funcionario aclaró que hay medidas sanitarias que se deberán cumplir en todas las disciplinas como, por ejemplo, el distanciamiento social, evitar el contacto, no compartir hidratación y no utilizar vestuarios (el atleta debe concurrir con la vestimenta adecuada desde su casa). Tampoco se podrá, una vez terminada la rutina, elongar en el lugar. Y agregó: "Todas estas medidas que pedimos las habilitaciones es principalmente desde el punto de vista de la salud y de la recreación para que las personas puedan salir un poco a despejarse porque el encierro hace mal, y más aún con tantos días. El enfoque desde la salud es primordial. Estas actividades fueron tomadas desde ese punto y no desde lo deportivo. Se apunta a la salud y lo recreativo".

Además, Sánchez Negrete dejó en claro que los clubes no pueden abrir por disposición nacional ni que, en consiguiente, utilizarse para desarrollar algunas de las actividades mencionadas en caso de que el gobierno provincial las habilite. Una vez que el municipio obtenga el visto bueno (el pedido puede ser rechazado íntegra o parcialmente), deberá redactar y firmar el decreto con el que se pondrá definitivamente en marcha el protocolo.

Por último, le pidió a los sampedrinos que "sean responsables" y "ayuden a controlar" para "no tener que volver atrás", sobre todo teniendo en cuenta que tanto la Dirección de Deportes como la Secretaría de Seguridad no disponen de personal para controlar a cada persona que sale a hacer actividad física.

Las nueve disciplinas, una por una

1-Caminatas saludables: Se podrá hacer en espacios públicos abiertos de forma individual o un máximo de dos personas, de 6.00 a 18.00.

2-Trote (running): Se podrá hacer en caminos rurales y zonas suburbanas (fuera del centro) de forma individual o un máximo de dos personas, de 6.00 a 18.00. Además, en espacios públicos estará permitido pero de 18.00 a 22.00.

3-Salidas recreativas en bicicleta: Se podrá hacer en caminos rurales y zonas suburbanas (fuera del centro) de forma individual o un máximo de dos personas, de 6.00 a 18.00.

4-Ciclismo de ruta: Se podrá hacer en el camino a Vuelta de Obligado (hasta la curva previa a la recta de ingreso a la localidad) o el circuito Panorámico del Oeste de 6.00 a 18.00.

5-Tenis: Se podrán jugar sólo partidos en canchas al aire libre de San Pedro pero no en las que obliguen la apertura de clubes, incluidos aquellos que tienen sus courts con salida a la vía pública. Será necesario sacar turno previamente y sólo se permite la modalidad single.

6-Pádel: Se podrán jugar sólo partidos en canchas de San Pedro pero no en las que obliguen la apertura de clubes, incluidos aquellos que tienen sus courts con salida a la vía pública. Será necesario sacar turno previamente.

7-Pesca deportiva: Se podrá hacer en la costa (río, arroyos, lagunas o estanques del partido de San Pedro) o embarcado (aquellas personas que tienen su embarcación amarradas en clubes podrán pedir autorización para salir a navegar desde el interior de las instituciones) en grupos de máximo cuatro personas.

8-Actividades acuáticas recreativas: Se podrá hacer sólo en el río Paraná de forma individual o un máximo de dos personas sin que ello implique la apertura de clubes. Se incluye aguas abiertas, yachting en todas sus clases, canotaje, paseos en kayaks individuales y demás disciplinas que se pueden hacer en el agua.

9-Actividad física en espacios públicos: Se podrá hacer en espacios públicos en grupos de máximo cuatro personas más un profesor sin aparatos fijos. El punto fue confeccionado para incluir a los gimnasios que por disposición del gobierno nacional todavía no pueden abrir. Los profesores que quieran trabajar bajo la modalidad deberán pedir autorización a la Dirección de Deportes vía mail (deportes@sanpedro.gob.ar) y enviar título habilitante, seguro y listado de alumnos. Los turnos serán de una hora y los elementos no se podrán compartir. También se contemplará habilitar otros grupos que pidan permiso aunque la prioridad la tendrán los gimnasios.