Una “manito” para arreglar la moto de un mensajero

Ramón Sosa trabaja de mensajero y desde hace cinco meses su economía se complicó a punto tal de no poder arreglar su vehículo. Su mujer Silvina fue operada en julio y su recuperación demoró más de lo pensado. Como en cada familia hay cuestiones que se resuelven primero y otras que necesitan de cierta ayuda.

Un amigo de Ramón que conocía la situación comenzó con una campaña de divulgación para reunir el dinero que le permita reparar el rodado.

“ATENCION! El es Ramon Jose Sosa es un amigo que está pasando por un momento complicado ya que estuvo con su señora Slivina con problemas de salud que por suerte ya está mejor. Pero, a la vez se le rompió la moto que usa para trabajar de mensajero. Tuvo una rotura importante y no la puede arreglar. Y es su herramienta de trabajo. PIDO AL QUE PUEDA COLABORAR CON LO QUE TENGA PARA COMPRAR LOS REPUESTOS Y LA MANO DE OBRA. ASI LO AYUDAMOS A RAMON YA QUE ES UN LABURANTE QUE NECESITA UNA MANO. HOY LE TOCA A RAMON Y MAÑANA TE PUEDE TOCAR A VOS”, dijo en su posteo Fernando Bastía y desató una catarata de solidaridad por lo que más tarde se dio a conocer el alias de una cuenta donde se puede depositar el dinero que hace falta.

ALIAS: PALA.IDEA.MANERA La cuenta de Ramón Sosa para depositar.

“Cilindro, cadena de distribución y batería y el lunes tengo que mandar a San Nicolás a preguntar”, dijo esta tarde a La Opinión sumamente emocionado. “No tengo manera de agradecer”, señaló con la voz quebrada porque de inmediato muchos que lo conocen le hicieron llegar su solidaridad.

Ahora sólo falta un poco más y por eso se publica este pedido que nació cuando este conocido trabajador “del mandado” dio a conocer su caso: “Hola perdón pero muchos me conocen y saben que soy mensajero hace 18 años y también trabajo de mozo en eventos, pero hoy por hoy mi trabajo mermó un 70%. Hace 5 meses que se me rompió la moto y tuve a mi mujer complicada de salud. Lo que gano no me alcanza para terminar de arreglar la moto, necesito trabajo, quiero intentar otro trabajo. Dejé muchos currículums pero no pasa nada. Si alguien sabe de algo tengo carnet profesional estoy trabajando pero muy poco y ando en moto prestada. Desde ya muchas gracias”.

Tal vez pueda llegar a compensar la necesidad de un trabajo firme y el arreglo de su herramienta de trabajo.