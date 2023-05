Una luz y una garita para evitar peligros en Ruta 191

“Vos ves el vehículo y el camión cuando recién lo tenés al lado, es lo que pasó con el accidente de Verónica Mosteiro y nadie advirtió nada, nadie hizo nada. No pusieron algo para reducir la velocidad cuando vienen entrando a la curva”, dijo Karina Kissling, la vecina que envió una foto tomada el jueves a las siete de la mañana cuando los pasajeros aguardan el micro en el mismo lugar donde en 2021 se produjo el accidente que terminó con un camión adentro de una vivienda.

Unos días antes de aquel episodio, había presentado un pedido al municipio y al Concejo Deliberante para iluminar el sector de la intersección de esa ruta provincial con el callejón Debock y el tramo que se desvía hacia la zona del Aeroclub.

Aquel petitorio fue girado a Obras Públicas para el pedido de cotización a la Coopser pero nunca se instaló el poste ni la luminaria.

“Creo que hay dos o tres cotizaciones de Coopser y como la cosa va tan lenta y la economía va tan rápido cuando llega para poder ponerlo, el costo ya se fue muy arriba, entonces no llegan ni a comprar la lamparita. Es tristísimo”, reflexionó tras dos años de espera y advertencias porque también hace falta una garita para que la gente no se vea obligada a formar fila sobre la calzada ya que no hay banquinas.

“A las 8 de la mañana ya había luz natural, pero se veía muy poco y la gente está arriba de la ruta, que es el mismo callejón que va hasta el Aeroclub y también conecta el camino hasta La Buena Moza. Lo más triste es que la gente que venga de San Pedro y quiera doblar para el lado del Aeroclub o doblar para el callejón o tenga que pegar la vuelta o lo que sea va a tirarse por ahí y la gente está parada ahí. Puede llegar a ser una tragedia”.

Por último dijo: “Yo lo que quiero es decir que por lo menos nosotros los vecinos lo advertimos. Hay un montón de garitas que han puesto en un montón de lugares de chapa”. “Bueno, con una luz mínimamente” podrían esperar hasta que algún día se diseñe una rotonda para ese peligroso cruce.