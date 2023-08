Una leche por mes

“Hola quiero hacer viral esto que es una vergüenza. Fui a Desarrollo Humano, voy cada 15 días como se corresponde. Hoy por la mañana fui y no me quisieron dar la leche y me dieron la mercadería sola, me atendieron re mal fui por la leche y no me quisieron dar. Pedí de su ayuda por la leche y todavía no me la querían dar hasta que me atendieron de nuevo y me explicaron que se da cada un mes ahora; y bueno comprendí pero tuve que hacer kilombo solo por una leche que me atendieron como un perro. Yo cuando puedo se la compro y cuando no pudo la voy a buscar al Desarrollo Humano pero no es así señores por que ellos tienen que cumplir el rol que se debe. Basta del maltrato al ser humano, somos humanos como ustedes. Estas 2 leches no llegan ni al kilo y me piden que la retire cada un mes. ¿En que país estamos?. Son criaturas, ellos meriendan con leche, toman mamadera ¿y piden que cada un mes la retiremos?. Todos los niños toman leche, ni a una semana se llega con menos de 1 kilo en 2 semanas no tienen más leche. Ellos son criaturas”, dijo E. en el mensaje que envió a este medio junto a la foto.

Publicidad

Al ser consultada y sin que se la mencione con nombre y apellido por temor a no recibir más ayuda, agregó: “Ellos tienen que explicar bien las cosas porque si tuvieron un mal día o tienen problemas en la casa nosotros no tenemos la culpa del mal día de ellos. Si tienen problemas que no vayan a trabajar y listo. Si van a tratar a la gente así, quiero que se publique. Muchas gracias”.