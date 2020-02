Una lancha "pasó por arriba" a una canoa y quieren saber en que condiciones circulaba

"Pudo haber sido una tragedia como la de Tigre", dijo uno de los directivos del Club Náutico a La Opinión tras relatar el episodio que vivió el socio Marcelo Couffignal junto a sus hijos cuando remaba una de las canoas de la institución fuera de la dársena.

Literalmente cuentan que "la lancha lo pasó por arriba" y por ello de inmediato se decidió dar con el dueño de la embarcación que amarra en el Club de Pescadores para practicarle un test de alcoholemia. Según trascendió se trata de una persona que no es de San Pedro y que llegó "para bajar su lancha por el fin de semana a Pescadores".

Hacia ese lugar se dirigió una comitiva de Inspección General y se solicitó al personal de Prefectura para documentar el grave incidente y determinar si efectivamente se trata de un timonel habilitado. Ninguno de estos pedidos logró confirmar este medio.

Desde Inspección, Luis Caramún dijo que no habían dejado entrar a Pescadores a sus agentes y que por ello se desistió de la tarea. Desde la Prefectura Naval no hubo posibilidad de confirmar si habrá actuaciones puesto que todo lo que ocurre en el agua es su jurisdicción y hasta el momento no ha denuncia.