Una joven denunció que fue salvajemente golpeada por su novio "por cómo fue vestida al boliche"

La denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer el sábado cuando vecinos que pasaban por la zona de Arnaldo al 400 encontraron a una chica tirada y golpeada frente a una vivienda, y que pedía ayuda. El relato de lo sucedido esta noche lo hizo público este domingo en redes sociales.

La joven contó que ese viernes por la tarde habían discutido por mensajes y que más tarde hablaron. Ella le dijo que iba a tomar algo con su hermana y una amiga y él le respondió que "era una puta, que sólo me interesaba la joda".

Eran las 1.00 cuando las chicas llegaron a un bar para tomar una cerveza. Luego decidieron ir al boliche. "Pensé todo el maltrato tanto físico como mental que iba a recibir, pero también digo ¿por qué no?, así que vamos", explicó.

"¿Dónde estás, puta de mierda?". El mensaje le llegó a la joven estando el el boliche. Cuenta que intentó llamarlo y enviarle mensajes, pero nunca contestó, porque lo que decide ir a la casa de él, como siempre hacía.

"Llego y me abre la puerta, entro. Se recuesta en su cama. Yo estaba parada en la puerta de la pieza y me empieza a decir: 'Estás vestida como una puta, lo únio que te importa es la joda", explia en el posteo. Luego comenzaron las agresiones físicas.

La joven puso en palabras los golpes que recuerda haber recidido, porque aseguró que perdió la conciencia en varias oportunidades. "Me agarra el cuello y me hunde los dedos. Me deja sin aire, se me aflojan las piernas y caigo", "Me empieza a patear, la cabeza, la cara, el cuerpo", "Pone un fuentón con agua y me lava la cara" para recuperar la conciencia, son algunas de las frases que figuran en el duro relato.

Luego, explica que la sube a su moto y la lleva hasta un domicilio de Arnaldo al 400, donde la arroja a la vereda. Alli la encuentran dos chicas que llaman a la Policía y la ambulancia. Una de ellas también contó la situación en redes sociales.

"Había mas de cinco personas mirando y ninguno fue capaz de ir o llamar a la policía. ¿Qué les cuesta darle una mano a una persona que está siendo golpeada? Seamos un poco más solidarios, cuando veamos una situación de estas ayudemos", reclamó.

El agresor, identificado como Luis Pardo, afronta una causa penal que tramita en la Fiscalía Nº 11 por lesiones agravadas por violencia de género. "Internada y todo, va a la guardia a pedir verme. Por suerte no lo dejan pasar. Sigue suelto, tengo miedo", declaró la víctima.