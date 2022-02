Una emotiva despedida para “Mapi” Macchia: “Sos una luz bella en el cielo”

“Hace 18 horas te fuiste. Ayer a las 19.00, tiempo en el que nos saludábamos día a día, no estabas escribiéndome. Me sonó raro. Ayer fue un día gris. El sol se escondió, Mapita querida. No lo puedo creer. Sos una excelentísima persona, honesta, buena gente, mamá incondicional, una luz bella en el cielo. Vuela alto, querida Mapita.

Gracias por el cariño que me profesaste siempre, gracias por tus palabras, por tu afecto, por estar siempre con una sonrisa esperánome para ir a ver al Principito. Te fuiste, pero tu música, la de tu risa y tu gran sonrisa, no se irá nunca.

Volá alto y encontrá la paz que nunca tuviste en este mundo que no te merecía. Te queremos sinceramente, querida Mapi. Dios te reciba con el amor que te merecés por buena persona, solidaria como pocas.

QEPD, mamá de nuestro principito amado. Sé feliz. Nos vemos y nos abrazaremos en algún día. Esperanos, Mapita, mientras tanto. Soñá y bailá. Así te recordaré”.

Ber Artusso, “tía de Bautista, su hijo. Éramos compinches desde que él estaba en la panza”, recordó.