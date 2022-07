Un vecino de la mujer fallecida en el incendio quiso rescatarla: “Intenté llegar hasta donde estaba, pero no pude”

Este martes, un incendio en una vivienda ubicada en La Laguna al 600 se cobró la vida de María Isabel Dorronzoro, a quien conocían como Marisa, de 77 años, que quedó atrapada en el foco ígneo que se desató en su habitación.

Tito Soccimarra, vecino de la mujer, ingresó a la casa para intentar rescatarla pero no pudo llegar hasta donde ella estaba porque el fuego y el humo se lo impidieron. Incluso tuvo que recibir asistencia médica tras la inhalación de monóxido de carbono.

Este martes en Radio Cuarentena, Tito contó que cuando alrededor de las 4.00 de la mañana la familia que le alquilaba el departamento donde vivía María Isabel inmediatamente intentó ingresar para sacarla de entre las llamas, pero fue imposible.

“Hace 11 años que vivía acá al lado”, contó Soccimarra. Dorronzoro era oriunda de Buenos Aires y se vino a vivir primero a Vuelta de Obligado y luego a San Pedro. “Del primer día nos hicimos amigos, ella estaba postrada. Tenía mi número de teléfono y cualquier cosa me llamaba”, dijo el vecino.

“Traté de entrar para sacarla, pero qué la iba a sacar, ya había agarrado fuego todo, me quedé medio ahogado por el plástico, se estaba quemando todo, traté de echar baldes de agua y eso, luché y luché, pero lamentablemente no pude hacer nada”, relató Soccimarra.

Bomberos Voluntarios acudió con una dotación a las 4.18 de la madrugada y 15 minutos después envió otra. Aun así, cuando intervinieron ya era tarde. María Isabel había fallecido y las pérdidas por el incendio fueron totales.

“Cuando llegaron los bomberos ya estaba todo quemado, era desastroso. Llamé a los vecinos de al lado para que se levantaran, porque había agarrado fuego todo. Fue una cosa impresionante”, dijo Tito.

Personal de Policía Científica y Bomberos trabajaron durante la mañana para relevar pruebas que permitan establecer cómo se desató el foco ígneo que le costó la vida a la mujer de 77 años.

Soccimarra advirtió que es probable que “se haya quedado dormida con el cigarrillo” porque, contó, “ella fumaba dos atados por día” y la semana pasada “le había pasado que se había prendido fuego y llamó a los motoqueros que le traían la comida y lo apagaron, pero ahora no hubo nada que hacer”.

Dorronzoro vivía sola en San Pedro. Sus hijos residen en España. Como estaba postrada a raíz de una artrosis múltiple, una mujer iba por la mañana y por la tarde para cuidarla, ayudarla a higienizarse y prepararle la comida. De noche, dormía sola.

“Ella me contaba que cuando estaba en Buenos Aires tenía dos inmobiliarias, era una mujer muy despierta, pero le agarró esta enfermedad, una atrósis múltiple, y quedó postrada en la cama, no se levantó nunca más”, informó el vecino.

“Lamentablemente no pude avanzar más adelante, porque ya no podía salir, salí medio a los tumbos, porque quedé medio asfixiado, estaba la ambulancia y me atendió un doctora, por el tema de los pulmones, no se podía respirar”, dijo sobre su intervención.

“Alcancé a entrar hasta la mitad pero no pude pasar más atrás porque donde estaba ella era todo fuego, hasta el techo. Salí, volví a entrar, eché agua con un balde, les dije que llamaran a los bomberos pero ya cuando vinieron no quedaba nada”, señaló.