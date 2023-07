Un poema contra los “aumentazos” de luz: “Me vino más del doble”

El aumento en las tarifas del servicio de electricidad que operó tras la quita de susbisidios provocó todo tipo de reclamos de los vecinos y hasta un poema en contra de la cooperativa Coopser, que un vecino trajo este lunes a La Opinión.

Publicidad

Livio Oscar Moro llegó a esta redacción tras pasar por las oficinas de “la usina”, como le dice la gente de su edad a la cooperativa eléctrica, donde dejó asentada la queja.

“Yo quiero referirme al tema de la Coopser, los grandes aumentos. Aumentos no, aumentazos, que es lo que está sufriendo toda la población de San Pedro, porque ellos dicen una cosa, pero hacen otra”, se quejó.

“Se llenan los bolsillos a costillas de la población y yo quiero saber por qué no dan las respuestas necesarias”, dijo Moro y señaló que les preguntó qué ocurría que este mes le vino “más del doble” en relación a lo que pagaba habitualmente.

“Me envuelven con palabras y no me saben explicar. Yo soy una persona que cuando tengo que decir las cosas, las digo de frente. Fui a la usina esta mañana y les dije que voy a escribir y escribí, porque estoy con una bronca impresionante, no solamente yo, sino la población de San Pedro”, se quejó.

Los versos que escribió llevan como título “Caranchos” y apunta a la cooperativa eléctrica Coopser por los aumentos de las tarifas de luz:

Los Caranchos que dirigen

esta empresa millonaria

tendrán que rezar plegarias

cuando Dios nuestro señor

los llame pa’ rendir cuentas

porque son estafadores

La población sampedrina

no esperaba el cachetazo

de este tan fuerte aumentazo

que nos vino en la boleta

mientras que ellos muy ufanos

se llenan bien la maleta

Señores quiero decir

que es malo el procedimiento

mucha gente sin comer

se encuentra en este momento

que por pagarles la luz

se ha quedado sin alimentos

Dirigentes de la Coopser

hacia ustedes me dirijo

traten de ser más prolijos

en su forma de robar

cuando les llegue la muerte

nadita se han de llevar.