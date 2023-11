¿Un lobizón en San Pedro?: las reacciones de la gente

En los últimos días una fake news comenzó a circular en San Pedro. Se trataba de la presunta aparición de una criatura extraña que decían que habría sido captada por las cámaras de seguridad de un establecimiento rural, ubicado en el camino que une Colegiales y Santa Lucía.

Tras comprobar que en realidad se trataba de un video falso y que la grabación data de hace algunos años, La Opinión se encargó de desmentirlo.

A partir de ahí, comenzaron a llegar un montón de comentarios de nuestros lectores reaccionando a la noticia, la mayoría de ellos graciosos y divertidos, y otros no tanto. En esta nota seleccionamos los mejores.

Como es de esperar, las típicas burlas dirigidas a familiares no podían faltar. Álvaro comentó: “Es mi primo perdonen, se me escapó”. Carla, escribió: “Es mi ex que se escapó del zoológico”. Armando dijo: “Parece mi hermana cuando se levanta sonámbula de noche”, y Estela: “Uh, ese es mi tío, por favor reténgalo, que voy por él”.

Peque sumó: “No se asusten. Fue mi suegra que salió a caminar un rato” y Vanesa se refirió a su vecina: “Ya no la dejan ni salir a tomar fresco de noche a mí vecina, pobre. Con estos calores que hacen. La cara ya la tiene, pero de noche es cómo que da más miedito”.

Otros hicieron bromas sobre la “buena” calidad del video. Luis dijo: “Hicimos 45 tomas y esa fue la mejor”. Ceci comentó: “Por lo general para llegar a la mejor toma se hacen varios ensayos. Muy bueno, por cierto” y Charly agregó: “Lo grabaron con un J7, parece”.

Los chistes sobre políticos también estuvieron presentes: “Alberto preparándose para cuando tenga que salir de Olivos”, dijo Fernando. “Debe ser el ahijado de Alberto”, sumó Leandro. “Es Cristina, como la chica del exorcista”, comentó Marisa.

Sin embargo, no todo fue risas ya que muchos sampedrinos no se detuvieron a leer la nota completa y pensaron que este medio estaba difundiendo noticias falsas. Así fue el caso de Daniel, que comentó: “Es viejo ese video ¿No hay alguna historia más nueva? O Rodrigo, que dijo: “Es re viejo ese video. Tan al pedo no pueden estar para subir boludeces”.

Romina nos acusó de mentirosos y escribió: “El video es de hace dos años atrás. Pasó en Bella Vista, lo paso Crónica Tv ¡Cómo mienten a la gente!”, y Claudio, que tampoco leyó la nota, agregó: “Es una mentira esa información. Ese video está en YouTube desde hace como 3 años”, y finalmente Daniel cuestionó nuestra manera de trabajar y dijo: “Hace ocho años que vengo viendo el mismo video, ¿No hay cosas más importantes que poner?”.

Por suerte, todavía queda gente como Emmanuel, que sí leyó con atención la nota periodística y dijo: “Se vale ver la noticia completa, che. Muchos comentan por comentar”.