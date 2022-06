Un joven sufrió graves lesiones en el rostro al colisionar contra un cartel en la zona céntrica

Un motociclista de 28 años sufrió importantes lesiones en su rostro luego de que con el rodado en el que circulaba protagonizará un violento accidente de tránsito en el centro de la ciudad.

El siniestro se registró en horas de la madrugada del sábado en la esquina de la calle Belgrano y General Pueyrredón.

Según informaron fuentes oficiales el motociclista identificado como Iván Nery Braga, viajaba a bordo de una moto marca Yamaha YBR 125 y por cuestiones que se tratan de establecer término saliéndose de la calzada e impactando de lleno contra un cartel publicitario ubicado sobre la vereda perteneciente a una tradicional inmobiliaria.

Como consecuencia del fuerte impacto el joven conductor sufrió importantes lesiones en su rostro entre las que se detectaron múltiples fracturas aunque las mismas no ponen en riesgo su vida.

El joven fue asistido y trasladado por el personal del servicio Same a la guardia del hospital en dónde recibió las primeras curaciones y quedó internado.

Por otra parte las autoridades confirmaron que el joven se movilizaba solo en la moto y aparte se estableció que en el accidente no hubo participación de otros vehículos.

Publicidad

Interviene en el caso la fiscalía del doctor Marcelo Manso.