Un Domingo para recordar: La despedida de Cachito Hernández a Bronce

Domingo Bronce falleció a los 73 años de edad, luego de permanecer internado en la Cliníca San Pedro con un cuadro que se agravó tras el deceso de su mujer María de Paul y ambos habían dado Covid positivo. Este sábado por la mañana Lilí Berardi le dedicó la primer hora de programa en su honor y a las 10.00, los aplausos se hicieron sentir en todo el estudio y aún más fuerte en el corazón de quienes compartieron una vida junto a él.

Así lo recordó este domingo, el ex delegado de Río Tala -puesto que actualmente ocupaba Domingo Bronce-, mediante una carta y un importante reconocimiento:

"Siento la necesidad de expresar mis sentimientos y mis respeto a alguien que se nos ha ido en busca de su compañera, don Domingo Bronce, y mi respeto a su familia. Con la tristeza en el alma digo que no me he equivocado por haberme retirado como responsable de la delegación de Río Tala y como correspondía en primera instancia haberlo comunicado al secretario de gobierno Silvio Corti y luego al coordinador de gestiones Ramón Salazar y a su vez proponerle o pedirle la posibilidad de que Domingo Bronce me podía reemplazar, yo estaba convencido que él podía lograr armonizar algunas cuestiones que yo no pude llevar adelante y no me equivoqué.

Por una parte le agradezco a los secretarios y al Sr. Intendente por haberlo designado a Domingo como delegado municipal de Río Tala, pero hoy sí la decisión de haberlo puesto al frente fue por mi propuesta le tengo que pedir perdón a Domingo y a Dios por haberlo cargado de tanta responsabilidad y doy las gracias por lo que hizo, no voy a decir si fue el mejor o no.

Porque en este pueblo querido que hace 50 años atrás no teníamos ningunos de los servicios que tenemos hoy.

Pasaron muchos delegados y muchas comisiones de fomento, sería una falta de respeto de mi parte decir que uno fue bueno y el resto no. Todos han sumado un granito de arena para el crecimiento de nuestro pueblo, y hoy recordando aquellos seres que se han hecho cargo y tomaron la responsabilidad de estar al frente de la delegación les digo gracias y quiero traer a la memoria a:

Don Hipólito Berrini, al sr. Tino Ríos, al sr. Donbrech, al sr. Carlos Minardi, al sr. Cacho Perez, al sr. Raúl Navarro, al sr. Tulisi, al sr. Luchesi, a la Sra. Clelia Ortuño Diaz, al sr. Corti, al sr. Gustavo Diaz, al sr Diego Macenet, al sr. Gustavo Oskoma. Quién escribe está carta le agradece al sr. Domingo Bronce y a todos los que han sembrado para que nuestro querido pueblo siga creciendo y estoy convencido que en Río Tala hay gente capaz de estar al frente de la delegación y hacer las cosas bien. No es fácil pero no es imposible.

Mi respeto y gracias a todos".

En memoria de Domingo Bronce.