Un árbitro fue agredido físicamente por un jugador de la tercera de Alsina

Alejandro Monzón es árbitro, tiene 21 años y vive en Villa Constitución, Santa Fe. El domingo debió impartir justicia en el duelo de tercera entre Mitre y Alsina en el Estadio Municipal por la octava fecha del Clausura "Beto" Manresa y "Rubito" López pero nunca imaginó que su destino sería un hospital.

En el segundo tiempo del encuentro cuando el Rojo se imponía 5 a 0, Monzón sancionó una infracción a favor del local y amonestó al número diez del visitante quien inmediatamente lo empezó a agredir verbalmente y, según contó el colegiado a La Opinión, le "tiró" un cabezazo que pudo esquivar. Acto seguido, el futbolista de 16 años lo invitó a que lo "eche" y cuando vio la tarjeta roja le propinó varios golpes de puño en la cabeza hasta que lograron separarlo. "Yo me estaba cubriendo la cara y viene un compañero de él, nose que número fue, y también me pegó. Me seguí cubriendo, en ningún momento actué ni nada. Después el número diez volvió por atrás y me siguió pegando", agregó apesadumbrado el chico santafesino.

Inmediatamente Monzón suspendió el duelo y, con colaboración de Mitre, fue asistido en la Guardia del noscomio Emilio Ruffa donde se constató que presentó "cefálea y cervicalgia". "Me hicieron estudios y me dijeron que puedo tener una hemorragia interna. Tengo que hacer reposo porque puedo correr riesgo de vida me dijo el médico", aseguró. Posteriormente, se presentó en la comisaría local y realizó la denuncia en la que detalló lo que le sucedió en el campo de juego.

Por último, contó cuando empezó a trabajar en cotejos de la LDS y opinó sobre la jugada que desencadenó la agresión hacia su persona: "Hace unos seis años que vengo a trabajar a San Pedro y jamás me pasó esto, es la primera vez. Puede haber sido una equivocación, cualquiera puede cometer un error, pero la tarjeta amarilla estaba bien para ese jugador por la falta".

El Honorable Tribunal de Penas (HTP) analizará el informe de Alejandro Monzón y aplicará los artículos del Reglamento de Transgresiones y Penas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que considere deban recaer sobre el jugador de Alsina.