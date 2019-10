Un año después, qué apoyo reciben los deportistas sampedrinos que compitieron en Buenos Aires 2018

Entre el 6 y 18 de octubre de 2018 Argentina fue sede en Buenos Aires de los Juegos Olímpicos de la Juventud donde la delegación nacional tuvo al timonel Dante Cittadini con Nicolás Schardgorodsky como entrenador y los palistas Valentín Rossi y Rebeca D'Estéfano. Para esa cita, el gobierno invirtió 12 millones de dólares en rastrear y apoyar a jóvenes promesas en un proyecto sin precedentes que terminó con la Albiceleste en el sexto lugar del medallero con 26 podios, dos de ellos por sampedrinos.

Sin embargo, todo el énfasis y dinero que invirtió el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) decreció considerablemente cuando se apagaron las cámaras de televisión en Capital Federal y, según un informe elaborado por Argentina Dorada, en la actualidad sólo el 32% de los jóvenes (46) que participaron tienen apoyo estatal en becas y giras en el exterior. De ellos, casi todos perciben 8 mil pesos por mes que equivalen a 135 dólares.

Después de Buenos Aires 2018, hasta diciembre de ese año todos recibieron un estímulo de 5.520 pesos (143 dólares). Después, muchos fueron olvidados y chicos que brillaron en los Juegos Olímpicos de la Juventud y fueron noticia en ese momento como la remera nicoleña Sol Ordas, se alejaron de la actividad ante la falta de colaboración. La mayoría, dejaron su carrera para dedicarse a los estudios y tener un futuro en su vida.

En relación a los sampedrinos, todos continúan en su respectivo deporte. De los tres, Cittadini, medalla de oro con Teresa Romairone en San Isidro, es el que más réditos tuvo el último año porque el Enard le cubrió el Mundial de nacra 15 que afrontó en Polonia con Maylén Muscia y le compró un barco nacra 17 para que entrene con su tripulante de cara a la gira europea que realizará en 2020 y que también apoyará en parte el estado. Además, tiene una beca mensual mínima.

El caso de Rossi es diferente porque, tras el bronce obtenido en Puerto Madero, en el presente calendario le solventaron el Mundial de Rumania pero no el Olympics Hopes de Eslovaquia al que no fue porque debía cubrir los gastos con fondos propios. La que sí estuvo en Bratislava fue D'Estéfano que junto a sus compañeros Lisandro Butti y Tomás Pérez recaudó alrededor de 3 mil dólares y viajó. Rebeca, que sorpresivamente quedó sexta en Buenos Aires 2018 porque las expectativas eran menores, fue una las olvidadas por el Enard y, al igual que Valentín, hoy no cuenta con beca alguna.