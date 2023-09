Uatre Río Tala: desde la lista opositora aseguraron que a Giménez le pegaron “en defensa propia”

Tras la publicación de una denuncia penal radicada en Río Tala por parte de un integrante de la lista oficialista para las elecciones de la Uatre de esa localidad, que acusó a un miembro de la nómina opositora de golpearlo, desde el grupo de la azul y blanca desmintieron la versión del denunciante.

Juan Ángel Giménez, que se postula como secretario adjunto en la lista oficialista que conduce Rodolfo Balenzuela en busca de retener la conducción del gremio en la localidad, denunció haber sido golpeado en el rostro por parte de un integrante de la nómina Azul y Blanca que encabeza Ricardo Vera en el marco de una discusió en la casa de su hija, donde festejaban un cumpleaños.

Ricardo Vera aseguró a La Opinión que Giménez dijo “todas mentiras” y que “están buscando problemas”. Reconoció que un integrante de su lista golpeó a Giménez, pero aseguró que fue en un contexto distinto al denunciado y que lo hizo “en defensa propia”.

“Este muchacho staba en el lugar de trabajo, trasbordando un camión, en la calle, nada que ver con un cumpleaoños, Giménez estaba tomando y lo increpó, se le fue encima como para pegarle y él se defendió. Fue una riña callejera y nada más”, dijo Vera.

“Hacen esto porque está claro que las elecciones las van a perder, ese es el motivo por el que están ensuciando la lista mía”, se quejó el líder de la lista opositora y agregó: “Están haciendo todo para embarrar la cancha, se están victimizando de esta manera”.

“Yo no tengo respaldo de Cecilio ni de nadie, fui a la junta electoral nacional a presentar una lista, me la avalaron porque estos muchachos están haciendo las cosas muy mal y van a perder las elecciones, por eso están asustados y ponen todo tipo de obstáculos para que no se hagan las elecciones, que ya tienen fecha”, señaló.

“El compañero de la lista azul y blanca solamente se defendió como lo hubiera hecho cualquier otra persona. Por lo que se sabe, y hay testigos, Juan Ángel estaba bajo efectos del alcohol y era todo lo que él buscaba para poder ensuciar la lista Azul y blanca”, difundió Vera en sus redes sociales.