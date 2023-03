Turnos en el Hospital: no funciona el sistema de reservas y hay demoras para algunos médicos

El sistema de turnos en el Hospital es una de las variables más sensibles para la administración. La demanda de atención ha crecido exponencialmente al ritmo de obras sociales y prestadores que no ofrecen sus servicios en el sector privado.

Publicidad

“Los turnos pueden solicitarse de 6.00 a 18.00, por teléfono al 42-5207 o vía WhatsApp al 3329 32-1765. Los afiliados de Pami pueden hacerlo a un WhatsApp exclusivo, 3329 32-1765, de 7.00 a 13.00″, habían anunciado en Mayo de 2022 pero sólo funcionó correctamente muy poco tiempo.

“La turnera digital” que alguna vez prometió la ex Sub Secretaria de Salud Lorena Elgoyhen tampoco llegó a implementarse y la gestión desde la página web de la Municipalidad también dejó de estar operativa.

Una de las soluciones fue la designación de “médicos orientadores” que son los que previamente entrevistan al paciente para que a la hora de reservar su turno lo haga con el profesional adecuado y no en base a la dolencia que supone que lo lleva al nosocomio.

“En febrero fueron cerca de 500 consultas”, dijo el Dr. Gabriel Sayago para explicar la importancia del rol que se cumple y en respuesta a varios mensajes de quejas que llegan a diario a este medio. También consideró que son muchas las reservas en las que los pacientes no se presentan o que sólo quieren ser atendidos por un profesional específico y no por cualquiera que esté en esa especialidad.

Por ahora no hay otras respuestas que indiquen cómo garantizar un turno y si bien las largas filas de espera desde la madrugada mermaron no se comprende por qué no se adopta un sistema similar al de otros centros asistenciales donde incluso existe la posibilidad de confirmación previa de asistencia cuando se trata de servicios de alta demanda.

“Las que atienden adelante dicen que no hay Whapp por qué no hay personal y que el 27 se abre la agenda y tenemos que ir por ventanilla. Es obvio que si te dan un turno para dentro de diez días y estás mal de salud, vas a tratar de buscar otra solución”, dijo una lectora de La Opinión. También Mariela se refirió al resto de las vías de contacto: “Quisiera hacer un reporte. ¿Por qué motivo el número del hospital no responde ninguno de sus teléfonos?”