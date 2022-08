#688 reportó: “Quise sacar turno en el Hospital para la neuróloga infantil y me dijeron que la agenda estaba cerrada hasta septiembre y que consultara el 25 de agosto. Consulto el 26 por la mañana y me dicen que ¡ya no hay turnos para septiembre! Hace dos meses vengo preguntando. Tenía que llevar al nene en julio. ¿Me agarran para la joda?”.

Publicidad