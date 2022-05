Turnos en el Hospital: “Llamaron a 10 pacientes y no había nadie”

#062 reportó: “Quería comentarles que por fin pude conseguir número para atenderme en el hospital. Pero la verdad me quedé indignada, porque a veces le hechamos la culpa a la mala atención y demás, pero también hay que decir lo bueno… estando ahí en 15 minutos salió la médica clínica 2 veces llamo por nombre a 10 pacientes… no había nadie. Y después nos quejamos, pero a veces es culpa de la misma gente que es irresponsable y ni siquiera avisan que no van a asistir y perjudica a otro que realmente lo necesita”.