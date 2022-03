Turnos en el Hospital: cómo funcionará la turnera digital y qué se supone que empezó a cambiar desde este lunes

La problemática respecto de los turnos para especialidades médicas en el Hospital repite quejas a diario en relación a un sistema que la Secretaría de Salud quiere modificar y para lo que dispondrá la implementación de una plataforma digital que permita mejorarlo.

En la conferencia de prensa del viernes pasado en la que Pablo Pichioni, Lorena Elgoyhen y Gabriel Sayago anunciaron diversas medidas relacionadas con la atención, las autoridades sanitarias anticiparon que para el 13 de abril ya estaría lista la primera etapa de la “turnera” digital.

Además, anunciaron que este lunes comenzaban a operar algunas modificaciones que, adelantaron, procurarán agilizar la situación actual. De todas maneras, a la madrugada había, una vez más, cola para obtener un turno y hubo algunas quejas respecto del funcionamiento general.

“Ante la posibilidad de que no haya más turno para la especialidad o el médico, desde las 10.00 a las 12.00 van a poder sacar turno para el día suguiente o el subsiguiente o la próxima semana”, anunció Pichioni.

“En el horario de 12 a 14 se podrá sacar turno de forma presencial con DNI de la persona que necesite el turno y un número de teléfono de contacto”, difundió la Municipalidad desde el área de prensa.

Sin embargo, todo indica que nadie estaba al tanto respecto de esa nueva disposición. “Le pregunté a la chica de Mesa de Entrada qué servicio prestan de 12.00 a 14.00 y me dijo que no tiene ni idea”, contó una mujer que fue a sacart turno y consultó sobre los anuncios oficiales. “Se puso muy mal, muy nerviosa y me dijo: ‘Uh, ahora se arma un quilombo'”, agregó.

“La problemática de turnos es algo que no se puede atacar con una sola medida, lo tenemos entendido y lo venimos estudiando”, dijo Pichioni y anticipó que quien tiene que obtener recetas por enfermedades crónicas ya no necesita obtener un turno para ver al médico. “La persona que no va a participar de una evaluación médica sino que sólo viene por la receta, deja la información y a las 48 horas la podrá retirar”, informó.

Además, adelantó que los pacientes que son dados de alta en internación se retirarán con el turno asignado para un seguimiento en consultorio y que “en los próximos días ya va a empezar a aparecer la figura del médico orientador, que va a estar dentro del Hopital para la demanda espontánea que suele aparecer sobre todo en la Guardia”.

Esta decisión la tomaron tras observar que en ese servicio se presentan muchos pacientes que tienen que ver con patologías que no son necesariamente emergencias. Este médico orientador “le hará receta, certificado si es necesario, lo medicará pero también lo orientará para la interconsulta con especialista y le entregará automáticamente el turno para ese médico”, explicó el secretario de Salud.

Sobre la plataforma digital que implementarán desde mediados de abril, la subsecretaria Lorena Elgoyhen indicó que “es una plataforma de turnos que ya está funcionando en un policonsultorio en Campana” y que será “instalada de forma gratuita” a través de “un laboratorio privado muy importante que nos dio la posibilidad de instalarlo en nuestro Hospital y en los centros de salud”.

La platoforma digital, explicaron, permitrá que las personas ingresen, vean la especialidad y los distintos servicios para obtener el turno sin necesidad de ir al Hospital. En el caso de que no haya para la semana que requiere, el propio sistema le reservará uno para la fecha en la que haya disponibilidad.

“Si el profesional avisa que por algún inconveniente no puede concurrir, la plataforma va a avisar automáticamente a cada paciente y le va a reprogramar el turno”, dijo Elgoyhen y destacó que es importante que quien obtenga un turno y no lo vaya a utilizar por la razon que fuera también avise para que se pueda reasignar.

“Lo vamos a ir implementando de a poco porque tiene un montón de servicios. Lo primero que queremos solucionar es lo de los turnos. La segunda semana de abril comienzan las capacitaciones para el personal médico y administrativo”, anunció.

Si bien “la plataforma es muy fácil para el paciente”, señalaron que “quienes no utilizan la tecnología podrán acercarse al Hospital, estarán las chicas de admisión, siempre habrá alguien para ayudar”.