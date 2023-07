Turistas enojados por los precios de alojamiento para el Festival de Country: les cancelaron la reserva en el Tiro

“Mire, lo de los precios es fácil, entre a Booking y va a ver que no hay nada que baje de los 200.000 pesos para esa fecha. Poniendo la fecha ya salen, están todos arriba de ciento y pico, 200.000, y después están todos desaparecidos, todo agotado para esa época porque no quieren vender ahora anticipado, quieren esperar el último momento, como que están especulando”, dijo Esteban mientras buscaba un lugar donde alojarse junto a sus amigos porque en enero hizo la reserva en el Tiro Federal y esta semana le dijeron “está cancelada porque tenemos todo reservado”.

Tanto él como su familia visitan San Pedro desde hace años para disfrutar del Festival. “Como no me pidieron adelanto y hay tanta inflación llamé en febrero ye estaba todo bien; llamé en marzo y me dijeron que me quede tranquilo, que ya estaba registrado en la computadora; y llamé la semana pasada y me dijeron que no hay lugar porque el que organiza el festival reservó todo para los músicos“, contó. Cuando llamó a La Opinión buscaba otros lugares para pernoctar por una tarifa razonable.

“Resulta que me dicen que se llevaron la computadora y que la gente que estaba no está más. Yo tenía entendido que era municipal”, dijo fastidiado en su afán por recuperar su reserva.

Su caso no fue el único y rápidamente trascendió que la noticia ya estaba instalada entre los prestadores que están asombrados por las cifras que comenzaron a conocerse a partir de esta situación.

El jueves, Esteban avisó: “Hoy me llamaron de ahí, del ex Tiro Federal, me llamó un empleado y me dijo que habló con la jefa nuevamente, pues yo le dije que iba a ir a los medios, que iba a tratar de solucionar esto de alguna manera porque no puede ser que me dejen en banda y me comentó que no, que me quedara tranquilo que me lo iban a solucionar. La verdad que no sé, como que le hizo reaccionar eso que yo les dije que iba a ir a los medios”.

Está esperando la respuesta pero llama la atención que el argumento utilizado sea responsabilizar a la organización porque el festival cumplió dieciocho ediciones y veinte años desde el primero que se presentó en el Vía Crucis. “Tengo todos los audios, tengo todo grabado”, dijo el hombre cuando se le consultó por los registros de sus llamadas.

Por último lamentó lo sucedido porque la fiesta es para él una ocasión especial: “Tengo fotos sacadas dentro del complejo, en la puerta del complejo, hace tantos años que voy que tengo todo“, dijo y agregó. “Sería bueno que se enteren del manejo que están haciendo”.

Esteban buscó también alojamiento en la zona. Viene al Festival desde el año 2003 y a diferentes alojamientos pero los últimos años eligió el Tiro. Es tanta su voluntad de asistir que reiteró: “En Booking había algunas publicaciones para ese fin de semana de 300 y 400 mil pesos; de locos, y una sola de 130, pero te digo que hasta en Baradero, 120 mil pesos me han pedido o sea, los de Baradero también están como contagiados. Y después los normales desaparecieron todos, ninguno, ninguno, qué casualidad que ninguno tiene nada, o sea, es como que están esperando a la última semana cuando todos estén desesperados y te piden lo que tengan ganas, eso es lo que me da la impresión”.

El trato de una ciudad turística para con sus visitantes dista mucho de cuidarlos porque están en lo cierto cuando comentan sobre los precios abusivos. “Cancelaron todas las publicaciones, me parece que es una avivada de San Pedro, que es una lástima, porque San Pedro es un lugar tan lindo para los porteños, para ir a descansar, y que hagan ese tipo de avivadas, porque ahora hay demanda de turismo, la verdad que es feo, es feo que no cuiden al turismo, porque después se quejan que uno se va a Brasil, que se va a Uruguay, y bueno, y si no aprenden, cuando hay posibilidad de tener trabajo se abusan de los argentinos, de los porteños, o sea, me parece que es un despropósito por cuatro días pagar más de 200 mil pesos”, se quejó.