Turismo Pista: “Pescadito” Domínguez cerró el año con un cuarto lugar y “Morro” Iglesias se quedó cuando ganaba cómodo

Concluyó este fin de semana en el autódromo de Alta Gracia, Córdoba, la temporada 2021 del Turismo Pista en la que, en las últimas finales, Federico Domínguez se ubicó cuarto en la clase 1 y Fernando Iglesias abandonó en la 2 cuando lideraba con comodidad.

Publicidad

“Pescadito” coronó un buen campeonato porque se ubicó a una posición del podio en la carrera final del año que largó adelante porque el sábado fue sexto en la clasificación y ganó su serie. La competencia se realizó a sabiendas de que el campeón es Matías Álvarez, que terminó con 257,5 puntos por delante de Agustín Gajate (193) y Adrián Oubiña (166,5).

“Pescadito” Domínguez terminó en el top ten del torneo

En la última prueba Martín Chico ganó de punta a punta. Atrás de él el sampedrino peleó con su Fiat Uno por ubicarse entre los tres líderes y cerca estuvo de lograrlo, pero lo relegaron Oubiña y Santiago Leguizamón. Detrás de Domínguez, que acabó en el top ten del campeonato, llegaron Nicolás Ardesi, Milton Silvestre, Mariano Cordani, Franco Villabrille, Diego Varano y Felipe Martini.

Un rato después se hizo la final de la clase 2 con “Morro” en el primer lugar de la grilla gracias a que ayer ganó su serie, tras ser segundo en la clasificación. El sampedrino, que afrontó su segunda carrera en la categoría que incursiona mientras prepara su Chevrolet para regresar al Turismo de Carretera Pista (TCP), se despegó de sus rivales en las primeras vueltas y, de a poco, fue tomando cada vez más distancia.

Fernando “Morro” Iglesias a bordo del Volskwagen Up. Foto: Turismo Pista.

Atrás de él varios pilotos pelearon ubicaciones con muchos roces con el objetivo de obtener el título. A falta de pocas vueltas para concluir, al Volkswagen Up de Iglesias se le cortó el cable del acelerador y al piloto local no le quedó otra que salir de la pista y resignar un triunfo seguro. Ese logro fue para Matías Cravero a quien no le alcanzó para quedarse con el título porque fue subcampeón de Santiago Tambucci.

Con la fecha en Alta Gracía se terminó la temporada 2021 del Turismo Pista, que retomará el próximo año con Federico Domínguez como representante local. Fernando Iglesias, por su parte, retomará su sueño en el TCP de la ACTC, aunque su gran andar en la clase 2 del Turismo Pista le abre puertas para volver en un futuro.