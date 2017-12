Tres años y seis meses de prisión para el conductor que atropelló y mató a Braian Rodríguez

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Nicolás definió este miércoles la pena que le tocará cumplir a Hugo Raúl Parra, acusado de homicidio culposo agravado en el juicio que tuvo lugar la semana pasada por el accidente que le costó la vida al joven Braian Rodríguez, de 19 años, quien murió cuando viajaba en moto por la ruta 191 camino a Santa Lucía y fue atropellado por detrás por una camioneta.

Parra fue condenado a tres años y seis meses de cumplimiento efectivo de los cuatro años que había pedido el fiscal Marcelo Manso por considerar que el imputado debe cumplir los años de castigo en la cárcel, sin beneficios.

La materialidad del hecho está comprobada: la camioneta Chevrolet S10 que conducía Hugo Parra chocó a la moto Corven 125 de Braian Rodríguez, cuyo cuerpo golpeó el parabrisas y cayó en el asfalto, donde murió en el acto. El vehículo mayor circuló alrededor de 300 metros más, con el menor incrustado.

Parra se bajó de la camioneta y llamó a su familia. Su hijo llegó y se hizo pasar por el conductor, mientras él se escapaba a campo traviesa. Al otro día se presentó en la Comisaría y reconoció que él era quien manejaba.

Para el Fiscal Marcelo Manso, la conducta de Hugo Parra fue “imprudente, violatoria del deber de cuidado, por cuanto la velocidad excesiva a la que circulaba no le permitió tener el dominio del vehículo que guiaba”. Manso señaló en su alegato que no se trata aquí de lograr una “pena ejemplificadora desprovista de cualquier parámetro” sino de ajustarse a la proporcionalidad del hecho cometido.

Aunque no hay elementos para probarlo, el Fiscal no dejó de decir que su experiencia judicial le permite inferir que la fuga de Parra, el reemplazo por su hijo y su posterior aparición al otro día fue un accionar con el que “solo se intentaba disimular con ello un estado de intoxicación, de lo contrario no se hubiese presentado el aquí imputado al día siguiente en la Fiscalía, dejando pasar el tiempo mínimo e indispensable para limpiarse”.

