Trastorno del Espectro Autista: cuáles son las señales a tener en cuenta para un diagnóstico oportuno

La organización de padres y madres que ya cumplió un año desde el inicio de sus actividades y que hace unos meses en el marco de las actividades por el Día del Autismo cubrió de azul la plaza Belgrano logró la incorporación de la placa N°43 de adhesión municipal a la Ley N°15035, la cual incluye el abordaje interdisciplinario de las personas con autismo, “esto nos permite empoderar a las familias, visibilizar, concientizar, capacitar a profesionales, inserción laboral” expresaron.

Además desde la entidad se difundieron las “señales de alerta” para un diagnóstico temprano:



Sí a los 18 meses tu bebé:

No responde al llamado por su nombre o deja de hacerlo.

No mira a las personas cuando le hablan.

No dice ninguna palabra o perdió aquellas que decía.

No señala con el dedo para pedir las cosas que desea.

Realiza movimientos de “aleteo” de manos y brazos.

Alinea o encima juguetes u objetos.

En niños mayores de 3 años:

No ejerce contacto visual, o lo hace durante cortos periodos de tiempo.

Ignora la presencia de otros niños, y se muestra abstraido y ausente.

La reiteración de una palabra, una frase constantemente.

La práctica de apilar objetos o disponerlos en filas ordenadas.

Problemas en la motricidad fina.

Dificultad para dejarse el calzado, y las medias.

Alteraciones debido a los ruidos, los olores, o las luces.

Comportamientos repetitivos.

Intereses limitados, y fijación por una cosa en particular.

En Adolescentes y Adultos:

Dificultad en la interacción social.

Problemas con la comunicación sutil.

Impedimento para comprender tono de voz. expresiones faciales y lenguaje corporal.

Problemas para hacer amistades.

Posee un déficit de atención con hiperactividad.

Alteraciones sensoriales.

Comportamientos repetitivos.

Intereses limitados.

Irritabilidad, depresión o ansiedad.