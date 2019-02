Tras su grave lesión, Francisco Ramis volvió a entrenar con sus compañeros en Mitre

150 días pasaron desde que el 22 de septiembre de 2018 Francisco Ramis sufrió un golpe en el encuentro que Mitre igualó 1 a 1 con Defensores Unidos por la sexta fecha del Clausura de la Liga Sampedrina (LDS), siguió jugando y horas después comenzó a transitar sus horas más difíciles porque se constató que sufrió una perforación en su higado que obligó a que lo intervengan quirugicamente de urgencia en la Clínica San Pedro. Posteriormente fue trasladado al Sanatorio Finochietto donde permaneció internado poco más de dos semanas hasta que el 11 de octubre regresó a su casa.

El joven, su familia, amigos y el club no la pasaron bien. El mundo del fútbol local se unió para pedir por su salud con el hashtag #FuerzaFran que se viralizó en las redes sociales y se fue apagando a medida que fue mejorando. De a poco, Francisco retomó su vida normal y hasta se dio el lujo de ir a alentar a sus compañeros del Rojo en cada partido, siempre con las ganas de poder estar nuevamente adentro de una cancha.

En pos de volver a ponerse la camiseta roja, el lunes dio el primer paso porque entrenó por primera vez con la primera que está disputando el Torneo Regional Federal Amateur 2019. "Rama" llegó en su bicicleta al predio de Rómulo Naón y Caseros donde trotó con los jugadores que un día antes le dieron vuelta el partido a Sarmiento de Zárate en el Estadio Municipal en la cuarta fecha de la zona cuatro de la región Pampeana Norte.

"El doctor de Buenos Aires me dio el alta para entrenar, hice regenerativo para arrancar de a poco y me viene bien para agarrar ritmo de vuelta", le contó el deportista a La Opinión al mismo tiempo en que admitió que se sintió "bien" pero "incómodo todavía".

En los casi cinco meses que le llevó recuperarse, el futbolista dejó en claro que "no iba a los entrenamientos" porque lo "mataban las ganas". Además, admitió que al principio no estaba ansioso pero cuando se empezó a acercar la fecha, sí: "Los primeros meses sabía que no iba a poder hacer nada así que intentaba no pensar mucho en la vuelta. Después se me iba acercando la fecha de hacerme los estudios y ahí si, me puse a pensar en la vuelta y se me hacía muy larga la espera".

Si todo marcha por los carriles normales, en poco más de un mes Ramis estará nuevamente adentro de un campo de juego con la camiseta de Mitre, la entidad en la que nació y se crió como toda su familia, que sufrió por él y que desde ayer espera con ansias verlo patear una pelota.