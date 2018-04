Tras su desplazamiento, Eleonora Taurizano cargó contra los "acuerdos políticos"

El jueves, La Opinión reveló en exclusiva la decisión del ministerio de Educación bonaerense de desplazar a la máxima autoridad política educativa de la ciudad, la Jefa Distrital de Inspeccción, Eleonora Taurizano, quien había expresado entre sus allegados su sorpresa y decepción por el desplazamiento.

El sábado, Taurizano dialogó con Sin Galera sobre el tema. "Las razones y los motivos no los tengo", dijo sobre su renuncia, que le fue comunicada ese mismo jueves santo por la directora de Inspección General de Enseñanza bonaerense, Adriana Frega.

"Cuando pregunté por qué me dijeron que era una decisión del ministro, porque, supuestamente, después de dos años que hace que estoy, no doy con el perfil que ellos buscan", dijo Taurizano y agregó: "La verdad, me llamó mucho la atención la forma, es la primera vez que veo que se hacen las cosas de esta manera, con una falta de ética y de educación evidente".

"Fue un baldazo de agua fría para todos, pero uno sabe cómo son los cargos políticos, puede pasar y de hecho pasó", señaló la docente y bibliotecaria, que cargó contra el ministro: "Sánchez Zinny nos dijo que quería un perfil no político sino educativo en las distritales. Se ve que no es así. Yo no vengo de la política, participé esta vez, pensando que las cosas podían ser distintas".

"Al ministro lo llamó todo el mundo para preguntarle qué pasó y según él no hay nadie designado", dijo sobre su reemplazo, que por el momento se desconoce, y disparó: "Supongo que son acuerdos políticos, compromisos que tienen y que ya tienen el cargo reservado para alguien más. Yo no vengo de la política, no tengo ningún diputado ni senador pariente que me pueda acomodar"..

"Si supiera por qué me sacaron, yo también quisiera saber: si fui incompetente, si no desarrollé bien mi trabajo, si hubo cosas que hice y molestaron. Acá se hicieron todas las cosas que nos pidieron y más, por encima de los lineamientos obligatorios", aseguró.