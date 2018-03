Tras reclamar frente a la Municipalidad, Pro Ciclismo compitió en Lucio Mansilla

Como cada fin de semana, Pro Ciclismo desarrolló el sábado un programa de actividades que, en protesta al intendente, Cecilio Salazar, comenzó simbólicamente en las afueras de la Municipalidad.

Los deportistas se juntaron en la plaza Constitución para reclamar que le financien el repavimentado del circuito Panorámico del Oeste con la condición de que la entidad devuelva posteriormente el dinero gastado. "El circuito está roto, se rompió el pavimento. Nosotros estamos agradecidos al Municipio de todo y hace siete años que tenemos hecho el pavimento y demasiado lo utilizamos y aguantó. Las grietas son cada vez más grandes y antes de que se destruya todo queremos recibir alguna ayuda", aseguró el presidente de la institución que tiene su sede sobre calle Roque Sáenz Peña, Carlos Giuliani.

Y agregó: "No esperábamos a nadie porque no citamos a nadie acá. Sólo fuimos a pedir permiso para que nos acompañen los inspectores. Es para que el pueblo vea que lo necesitamos. También hay chicos de patín que lo usan al circuito todos los días y hoy no les dije que vengan porque yo no vengo a hacer ninguna protesta. Sólo vine a mostrar que queremos ver si podemos hacer algo con el circuito".

Los pedalistas de todas las edades pasaron por Pellegrini 150 y enfilaron hacia Lucio Mansilla. Las carreras tuvieron lugar desde el conplejo de Sadiv hasta Vuelta de Obligado y en la división libres se impuso Lázaro Villarruel seguido de José Ramón paz y Lucas Cardoso.

Además, en peña sampedrina lideró Javier Barco antes que Raúl Peralta y Juan Maceli; y en master C Pablo Leone llegó primero por delante de Lucas Arpia y José Luis Pereyra.

Por último, el domingo se desarrolló en Capitán Sarmiento la 14ª edición del Gran Premio Hermanos Macchi que organizó el Club Ciclista local con fiscalización de la Asociación del Norte de Buenos Aires (Acinoba) del que participaron varios atletas de San Pedro.

En aficionados Javier Gorbarán quedó cuarto; Daniel Barraza llegó quinto en debutantes menores mientras que José Luis Pereyra ganó entre los mayores. En promocionales Adrán Mendozo acabó cuarto por delante de Cristian Monzón y Cardoso.