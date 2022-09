Tras otra multitudinaria jornada, cierra el Festival Country en el Paseo Público

Pasaron dos jornadas repletas de público, música y disfrute en el Paseo Público Municipal y este domingo el San Pedro Country Music Festival vive su último día.

El sábado el cierre estuvo en manos de la banda Tennessee, que hizo vibrar a miles de personas que se quedaron hasta el último minuto para disfrutar del encuentro que propone el festival country tras dos años de parate por la pandemia.

Este domingo, antes del inicio de la grilla de espectáculos, tendrá lugar el encuentro de escuelas de line dance All Together 2, a las 10.30. “La Avenida Costanera estará cortada al tránsito hasta las 11 y se circula en sentido Club Náutico – Avenida 11 de Septiembre por el interior del Paseo Público”, informaron desde la organización.

La programación para este domingo

10:30 All Togheter 2 – Line Dance (Avenida Costanera)

11:00 Cherry Collins Orbisongs

11:25 Mr. Kite (tributo Beatles)

11:50 Proyecto Country

12:15 Cosmofábfica (Neuquén)

12:40 Estación 39

13:05 Fogerteam

13:30 Bronco

13:55 Orlando Curti & The Groove Seekers

14:20 Naty Bravo

14:45 La Rockabilera del Sur

15:10 The Smoke Sellers (Uruguay)

15:45 SanFolk

16:10 Los Hijos de Dylan

16:40 Billy La Rocka

17:25 Country Gruñón

17:55 Adrian Tigen

18:30 The Rey Band

19:05 Wanted Country Music

19:40 Countruck (Brasil)

20:30 CIERRE