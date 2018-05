Tras los piedrazos, el Tribunal de Penas confirmó el triunfo de Independencia ante Rivadavia

El Honorabe Tribunal de Penas (HTP) de la Liga Sampedrina (LDS) confirmó el martes la victoria de Independencia 3 a 0 por sobre Rivadavia, encuentro de la quinta fecha de la zona B del Apertura Jorge Santiso que se suspendió el domingo porque el arquero visitante Gabriel Córdoba acusó que recibió un piedrazo en el codo y no estaba en condiciones de continuar.

"A los 42 minutos me llama el arquero porque le estaban tirando piedras. Le advierto a la Policía y le comunico al asistente pero no lo vio. A los 45 minutos le pegaron un piedrazo en el codo, lo vio el asistente. El arquero dijo que no estaba en condiciones y se suspendió. No sabemos de donde vino", explicó días atrás a La Opinión el árbitro Agustín Gómez quien realizó el informe y dejó en claro que junto con sus asistentes no pudieron identificar desde donde salió el proyectil.

Al mismo tiempo, el HTP "apercibió" al Auriazul a "fines de que optimice los controles en las instalaciones del predio en los días de partido".

El conjunto dirigido por Franco González logró su primera victoria en el torneo en la previa al clásico frente a América y marcha octavo en el grupo, a cinco puntos de Las Palmeras y General San Martín, hoy últimos clasificados a cuartos de final.