Tras la polémica por las camisetas de fútbol infantil con publicidad del Partido Fe, Los Andes explicó qué pasó

No fueron pocas las versiones que circularon luego de que la mamá de un niño que juega al fútbol infantil en la categoría 2008 de Los Andes reclamó a través de su Facebook que le confeccionaron al plantel camisetas con la publicidad del Partido Fe que conduce Cecilio Salazar y tiene a su hijo Ramón como secretario general. En su queja, la primera de varias porque después se sumaron otras voces, hizo hincapié en que su hijo "no es militante político" como ella que es una activa militante del Frente de Todos.

La situación generó discusiones entre los propios padres de los chicos que están su último año en la Liga Deportiva Infantil (LDI) y fue la propia Comisión Directiva del club que preside Mario Morosini la que, aunque no participó de la gestión para conseguir la indumentaria, explicó que pasó y la misma madre que primero levantó la voz utilizó nuevamente su red social para compartir la aclaración.

En su descargo, la institución de Crucero General Belgrano dejó en claro que se trató de un "lamentable error de la fabricante" porque debían llevar "la propaganda de Uatre" pero que se está "solucionando". Además, sostuvo que la entidad "tuvo un total desconocimiento del origen de esas camisetas" ya que las Subcomisiones generan y administran "sus propios recursos". Y cerró: "En el club existen socios y dirigentes, como en la sociedad, con distintas ideas o pensamientos políticos, pero nunca tuvimos inconvenientes, sencillamente porque en lo concerniente al club, No inmiscuimos la política partidaria para nada".

El comunicado completo

"La Comisión Directiva del Club Atlético Los Andes desea informar que la Institución tuvo un total desconocimiento del origen de estas camisetas. En el Club existen socios y dirigentes, como en la Sociedad, con distintas ideas o pensamientos políticos, pero nunca tuvimos inconvenientes, sencillamente porque en lo concerniente al Club, No inmiscuimos la política partidaria para nada. Las Sub Comisiones por cuestiones presupuestarias, colaboran con la economía del Club, generando y administrando sus propios recursos. El Fútbol Infantil ha utilizado distintas camisetas, con variados patrocinadores y propagandas durante estos años. Estas camisetas en especial, son confeccionadas distintas al resto, pues los niños de la categoría más grande, juegan su último año en el Fútbol Infantil y se llevan la camiseta de recuerdo. Estas camisetas, como tantas otras del fútbol infantil, fútbol femenino e incluso fútbol de mayores, iba a llevar la propaganda de UATRE. Se produjo por parte del fabricante un lamentable error, subsanado en el mismo momento y las camisetas serán cambiadas. Nunca ha existido la intención de politizar el Fútbol Infantil, sencillamente porque como Comisión Directiva no permitimos que ingrese la política partidaria al C.A.L.A. Agradeceremos sepan disculpar este involuntario inconveniente, especialmente a quien o quienes se hayan sentido agraviados. Muchas gracias CD".

Según pudo reconstruir La Opinión, la idea de los padres, la Subcomisión y los entrenadores de Los Andes fue confeccionar nuevas camisetas a los chicos de la división 2008 con sus respectivos nombres para que, una vez concluida la temporada, la guarden como recuerdo de su paso por la LDI. Como nadie encontró un auspiciante que colabore con ellas, se pidió ayuda al intendente interino, Ramón Salazar, quien dio el visto bueno para que se hagan pero no con la publicidad del Partido Fe sino con la de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre).

Tal indicó la Comisión Directiva de Los Andes, el error fue de quien fabricó las remeras y la polémica se desató cuando, en un entrenamiento, padres observaron los logos del Partido Fe estampados en las telas que fue motivo de discusiones pero se solucionó rápidamente porque las camisetas se volverán a confeccionar para que los chicos puedan disfrutarlas y cerrar su etapa en la LDI, que no permite que los clubes utilicen insignias políticas ni religiosas, entre otros, en su indumentaria; con una sonrisa.