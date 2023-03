Tras el regreso de Cecilio, renunció el secretario de Hacienda, Fabián Rodríguez: no descartó que Ramón sea candidato

El intendente Cecilio Salazar retomó sus funciones este lunes y su regreso provocó la primera salida del gabinete: apenas conocida la noticia de la reincorporación, renunció el secretario de Economía y Hacienda, Fabián Rodríguez.

“Yo soy leal a Ramón Salazar. Creo que estábamos haciendo una excelente gestión. Pero si Ramón deja el cargo, yo también”, dijo el abogado oriundo de Vicente López que llegó a la ciudad en el primer mandato de Cecilio Salazar, convocado para ser juez de Faltas.

Rodríguez dijo que “no hubo ningún tipo de consenso” para el retorno de Cecilio y que se desayunaron con la nota. “Entiendo que yo no estaba a la altura de las expectativas que él tiene respecto de cómo se conduce este cargo, así que es incompatible que sigamos él como intendente y yo como secretario de Economía”, analizó.

“Mi vínculo siempre fue con Ramón y así será para siempre. No es una cuestión de lealtad, hay una incompatibilidad con las ideas del intendente”, señaló y destacó su paso por el cargo: “He llevado al Municipio siempre con presupuestos equilibrados y dejando las cosas en orden para que se sigan manejando así”.

Aseguró que Cecilio tuvo “una crítica muy fuerte” a la decisión de otorgar un 44 por ciento de aumento para los trabajadores municipales, que se pagará en dos cuotas, y que de todas maneras se pone a disposición para la transición, sobre todo porque el 31 de marzo el Gobierno debe entregar la Rendición de Cuentas al Concejo Deliberante.

Consultado sobre las “ganas” que Ramón Salazar tenía de ser candidato —así lo había manifestado en una nota en APA la semana pasada—, sostuvo que “esto no quita nada” y aseguó: “Que él deje el cargo de intendente no significa que él no pueda ser candidato”.

“Yo creo que Ramón hizo una excelente gestión y es una persona que está lista hoy por hoy para el futuro. No es un impedimento competirle a Cecilio”, dijo Rodríguez y no descartó que el intendente interino enfrente a su padre en las elecciones. “La voluntad depende de él, si él lo decide hay un grupo de gente que lo va a acompañar”, dijo.