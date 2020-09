Tras casi seis meses de cuarentena, la mayoría de las competencias se cancelaron y retomarán en 2021

La cuarentena en Argentina para evitar la propagación del coronavirus va a cumplir seis meses el 20 de septiembre. El deporte fue una de las actividades más afectadas porque todas las competiciones se suspendieron y recién el 24 de agosto los atletas que hacen disciplinas individuales al aire libre pudieron volver a entrenar en San Pedro aunque sin competencias en el corto plazo.

En las últimas semanas varias asociaciones confirmaron que sus respectivos certámenes no se van a desarrollar en la presente temporada y que retomarán en 2021. Entre ellas sobresalen las ligas Infantil (LDI) y Sampedrina (LDS). En contrapartida, unos pocos eventos se confirmaron como los Juegos Bonaerenses o siguen programados para los próximos meses aunque están atados a lo que ocurra con la crisis sanitaria.

La situación de cada evento deportivo

Juegos Bonaerenses 2020: La Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires decidió realizar el evento para juveniles, adultos y personas con discapaciudad de forma virtual con actividades culturales y algunos videojuegos como deportes electrónicos. La inscripción está abierta hasta el 30 de septiembre y las tres etapas de competencia los inscriptos las afrontarán desde su casa. No habrá Final en Mar del Plata ni medallas para los ganadores.

Tokio 2020: Tras varios idas y vueltas tanto los Juegos Olímpicos como los Paralímpicos se postergaron para el 2021. El primer evento, al que pueden ir los deportistas Gonzalo Carreras, Brenda Rojas y Ricardo Belo y viajarán los entrenadores Nicolás Schargorodosky -de Francisco Guaragna- y Martín Alsogaray -del chileno Clemente Seguel-; será entre el 23 de julio y 8 de agosto mientras que el segundo, para el que Silvio Velo busca ganarse un lugar en la Selección Argentina de fútbol para ciegos, entre el 24 de agosto al 5 de septiembre. Julio Alsogaray, por su parte, aguarda una respuesta del Comité Olímpico Argentino (COA) a su pedido de reparación porque ganó el Selectivo de láser estándar pero le dieron la plaza a Guaragna.

Canotaje: El calendario de la Federación Argentina está suspendido y, por eso, muchos de los campeonatos previstos se cancelaron. En el plano internacional a Brenda Rojas y Gonzalo Carreras le pospusieron el Preolímpico clasificatorio a Tokio 2020 para abril de 2021 y todavía hay posibilidades de que se haga un Sudamericano pero no está confirmado. Mientras tanto, ambos entrenan con las selecciones de Argentina femenina y masculina respectivamente.

Boxeo: Kevin Espíndola iba a enfrentar el 28 de marzo en Alemania a Peter Kadiru por el título mundial juvenil de Consejo Mundial (CMB) pero el combate se postergó y, aunque aseguraron que se hará, todavía no hay información alguna de la nueva fecha más allá de que se rumoreó septiembre como posibiel. En San Pedro, no hay ningún festival programado.

Automovilismo: La Asociación Corredores de Turismo de Carretera (ACTC) suspendió en marzo el campeonato de TC Mouras (TCM) en el que participan Fernando "Morro" Iglesias y Junior Solmi y no hay fecha de reanudación aunque parece estar más cerca porque el fin de semana venidero vuelve el TC en San Nicolás. Además, en lo que respecta a Fedenor el torneo no llegó a empezar y algunos pilotos locales participan en el campeonato virtual de TC 850 que desarrolla Junín Sim Racers. La Provincia de Buenos Aires habilitó la actividad pero en San Pedro no hay autódromo.

San Pedro Open (tenis): El único certamen profesional que tiene la ciudad no cuenta cona fecha de realización. El deporte es uno de los que se practica en San Pedro desde el 24 de agosto pero no se pueden desarrollar torneos. La Asociación Argentina (AAT), en tanto, no tiene ningún certamen confirmado en su calendario y es una incógnita qué pasará.

Apertura LDI (fútbol): A fines de agosto el presidente de la Liga Infantil (LDI), Eduardo Oilher, admitió que la temporada se iba a cancelar pero todavía falta que se realice una reunión con los clubes afiliados para oficializar la decisión. Mientras tanto, la entidad informó que en 2021 la categoría 2008 tendrá al menos un campeonato más para que los chicos cierren la etapa jugando. Es decir, competirán en simultáneo en canchas "chica y grande". A principios de temporada, la LDI programó para el 14 de marzo la primera fecha del Apertura para las divisiones masculinas 2008 a 2013 y femeninas U9 y U12 pero todas sus actividades se postergaron primero y suspendieron después por el coronavirus.

Torneo de Clubes 2020 (fútbol): El certamen se frenó en los cuartos de final donde Paraná debe enfrentar a Las Campana de Campana, Banfield a Sports de Salto y Fundición a Defensores La Esperanza de Campana. El otro cruce es Barracas de Colón-9 de Julio de Chacabuco. Federación Norte, tras reunirse virtualmente con los equipos, decidió repartir el primer en efectivo y esperar a que el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habilite las competencias para decidir si seguir el certamen o no. La mayoría quiere terminarlo porque está en juego una plaza al Torneo Regional Federal 2021.

Torneo Preparación (fútbol): La Liga Sampedrina (LDS) anunció el 20 de agosto que no continuará ni realizará ningún certamen de fútbol en 2020 y que la actividad se reanudará en 2021. En síntesis, del campeonato en curso sólo se jugó la primera fecha de las zonas A, B y C antes de que se cancele la actividad. El único club que debutó en la temporada fue el nuevo San Roque.

Copa Alianza femenina (fútbol): La LDS anunció el 20 de agosto que no continuará ni realizará ningún certamen de fútbol en 2020 y que la actividad se reanudará en 2021. El certamen se frenó luego de la primera fecha de las zonas A en Baradero y B en San Pedro.

Nacionales de Ligas (fútbol): Aunque el Consejo Federal de la AFA no emitió comunicado alguno, La Opinión pudo saber que no se llevarán a cabo por la crisis sanitaria. En 2019 San Pedro disputó la Etapa Regiona en primera femenina, U13 y U15 en la que fue campeón y avanzó a la fase Final en Santiago del Estero.

Triatlón Ciudad de San Pedro (triatlón): Previsto para el 15 de marzo, única fecha pactada en el año, se postergó porque la LDS suspendió todas sus actividades. Posteriormente, se confirmó que se realizará, con la misma programación, el 18 de octubre y está vigente.

Torneo Apertura de la LDS (pesca): El 15 de marzo se iba a llevar a cabo la segunda fecha pero la Liga Sampedrina (LDS) suspendió todas sus actividades. El objetivo del Departamento de Pesca es, si la situación mejora en los próximos meses, desarrollar algunas fechas a fin de año. La pesca deportiva es una de las disciplinas individuales al aire libre que están permitidas en San Pedro.

Argentino de Ruta para másters (ciclismo): El evento de la Federación Argentina de Pista y Ruta (Facpyr) se iba a llevar a cabo entre el 18 y 22 de marzo en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Capital Federal pero, por inconvenientes, se pasó al de Rosario. Como casi todas las actividades, días antes de que se concrete se conoció que no se realizará y todavía no tiene otra fecha. La misma situación atraviesa el Argentino de ruta para elite.

Sudamericano de Optimist (yachting): Fue uno de los primeros en postergarse luego de que la Secretaría de Deportes de la Nación prohibió el miércoles 11 de marzo los eventos con delegaciones extranjeras. Estaba previsto que compitan Delfina Kuttel, Francina Paz, Francisco Gómez y Agustín Malacalza, todos de Náutico, con Guido Pozzi como instructor. En caso de que la situación sanitaria mejore, se llevará a cabo en diciembre en Mar del Plata.

Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA): Tras suspender por tiempo indeterminado todas las actividades y competencias, la asociación que aglomera a Tiro Federal informó que en el 2020 no se realizará ningún campeonato y que, en consiguiente, no habrá ascensos ni descensos. En caso de que se pueda reanudar el deporte, la URBA indicó que se desarrollarán encuentros amistosos entre los clubes de cada división en los que se disputen varios partidos por fin de semana.

Asociación de Hockey del Oeste: Con Náutico y Mitre, la AHO iba a comenzar su certamen 2020 el sábado 14 de marzo pero frenó la bocha por tiempo indeterminado. Todavía no se informó cuándo se reanudará ni, mucho menos, cuándo se podrá volver a entrenar. Semanas atrás la Confederación Argentina (CAH) canceló definitivamente los torneos regionales y nacionales de clubes y selecciones programados para el 2020 donde San Pedro tenía posibilidades de aportar hockistas a los planteles de la AHO.

Natación: La Federación de Aficionados del Norte de Buenos Aires (Fannba) en la que compiten Pescadores y Náutico suspendió todos sus eventos desde el 15 de marzo por "tiempo indeterminado". Hasta el momento no emitió un comunicado respecto de la reanudación de las actividades o los entrenamientos aunque la situación es compleja porque muchos clubes afiliados pertenecen al Conurbano de Buenos Aires.

Asociación Zárate-Campana (básquet): La temporada todavía no comenzó y estaba pactado que el 21 de marzo inicie el certamen para inferiores. Sin embargo, se frenaron las actividades por lo que Náutico, que tampoco puede entrenar en su gimnasio, quedó a merced de que se normalice la situación. La ABZC no emitió ningún comunicado y la situación es compleja porque la federación aglomera clubes de diferentes municipios bonaerenses que están en diferentes etapas de la cuarentena.

Asociación Nicoleña (básquet): Antes de que se cancelen todas las actividades, la temporada 2020 no había empezado. Aun no se informó cuándo y cómo se retomará por lo que la primera e inferiores de Mitre aguardan una resolución. San Nicolás, de donde son la mayoría de los clubes, está en Fase 5 de la cuarentena y hay deportes individuales que se reactivaron. En consiguiente, hay optimismo respecto de que la temporada no se pierda por completo.