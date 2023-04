Transporte público: usuarios reclaman que la garita de plaza Belgrano no alcanza para todos los pasajeros

El móvil de Radio Cuarentena se acercó a la parada de colectivos ubicada en la plaza Belgrano, que conecta el casco urbano con la nueva Terminal y las localidades.

Allí dialogó con los pasajeros sobre los boletos, las paradas, los cambios de horarios y sobre el espacio que tienen para esperar a las unidades. Este último es el tema que más les preocupa a los sampedrinos que frecuentan este servicio.

El móvil encontró personas que iban hacia Río Tala y hacia Santa Lucía que esperaban paradas o sentadas en los canteros de la plaza. Algunos de ellos contaron que toman esa línea para ir al trabajo o porque volvían de trabajar y retornaban a sus casas. En otros casos comentaron que frecuentan la ciudad para ir al médico o hacer mandados.

“El tema es que no tenés lugar para esperar. Por ejemplo, ayer vinimos y también estaba lleno, y no tenés bancos, no tenés nada. Pero bueno, calculo que va a mejorar dentro de poco”, dijo Macarena en Radio Cuarentena, mientras esperaba para ir hacia Santa Lucía. Otro santalucense que recién llegaba opinó sobre la garita: “Es muy chica, el día que llueve no hay lugar para meterse abajo”.

La denominada “zona de transferencia” de EVHSA se reubicó en la plaza Belgrano cuando inauguraron la nueva Terminal. Semana después, señalizaron el sector de ascenso y descenso de pasajeros para evitar embotellamientos y emplazaron una garita totalmente nueva con un banco.

Las personas presentes ante el móvil también notaron cambios en los cronogramas que no tenían mucha diferencia horaria y apuntaron al nuevo recorrido.

Ana, que utiliza frecuentemente la línea 522, dijo: “Hace el recorrido habitual, y el miércoles pasado había vuelto a la terminal y de ahí iba para Río Tala”. También comentó: “Yo creo que si sale de la Terminal como primera parada, es de gusto volver. Mas que nada porque que en ese horario va mucha gente. El miércoles pasado éramos un montón, mucha gente parada, demoró más o menos media hora en llegar a Río Tala”.

El gerente de la empresa, Samuel Rodríguez Jáuregui, confirmó a La Opinión que hay nuevo diagrama, que incluye la transferencia desde y hacia la nueva Terminal con el servicio que va y viene de Río Tala, que se suma al de Vuelta de Obligado, que ya pasaba por la esquina de Lucio Mansilla y 11 de Septiembre.