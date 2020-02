Tránsito solicitó iniciar un sumario al personal tras la desaparición de una moto del depósito

La Opinión reveló este miércoles un nuevo caso relacionado con el faltante de motos en el depósito municipal donde van a parar los vehículos secuestrados en el marco de operativos de tránsito para que luego sus propietarios los retiren, una vez abonada la multa correspondiente.

El lunes, una famila pagó 7600 pesos de multa y estadía tras lo dispuesto por el Juzgado de Faltas luego de que a un joven le secuestraran una Honda Biz 125 por carecer de licencia, comprobante de seguro y casco en noviembre pasado. Cuando fueron a buscarla al depósito, no estaba.

La situación derivó en un airado reclamo por parte de los dueños del rodado, que según informaron recibieron como respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad que habría una investigación para resolver el caso, que no es el primero que ocurre en la administración pública local.

Consultado por La Opinión, el director de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad, Luis Caramún, confirmó que "la moto no está" en el depósito y que desde el punto de vista administrativo los pasos que siguen son los de elevar el informe a Asesoría Letrada para que instruya el sumario correspondientes.

"La moto no está, dimos vuelta el depósito y no está. Por eso vamos a instruir a Letrada para que inicien un sumario, no hay alternativa y es lo que corresponde", señaló Caramún y agregó: "El 4 de enero me puse en funciones y desde entonces no faltó ninguna moto, estamos preparando un informe de lo que había, pero no es de un día para el otro".

El sumario administrativo buscará deslindar o atribuir responsabilidades al personal del área de Inspección que tiene a su cargo la custodia de los bienes secuestrados en el depósito municipal en cada uno de los turnos correspondientes.

El funcionario señaló que las cuestiones relacionadas con la seguridad las tiene a su cargo el secretario, Eduardo Roleri, que es quien mantiene diálogo con la familia, que asegura tener datos respecto de dónde podría estar la moto que desapareció del depósito.

En el área que conduce Roleri evalúan alternativas para modificar el sistema de monitoreo del galpón ubicado en el mismo predio de la balanza cuya recaudación fue robada a una empleada que la trasladaba en bolsines el 26 de diciembre pasado.

Las cámaras de seguridad de ese depósito no están conectadas al Centro de Monitoreo y tienen un serio problema: cada vez que se corta la luz, dejan de funcionar y hay que llamar al técnico para que las reactive. Si ese dato estaba en poder del personal, las sospechas aumentan.

En el gobierno están preocupados por el tema y aseguran que van a hacer todo lo posible para dar con el responsable de la desaparición de esta moto. "Si lo descubrimos, hay que echarlo. No hay otra posibilidad, hay que ser transparentes", sostienen.

En Tránsito esperan que este hecho permita acelerar algunos procesos para mejorar la seguridad del depósito, el sistema de videovigilancia y el de control de las motos que ingresan al galpón cuando son secuestradas en operativos en la calle.

En la actualidad, los vehículos llegan, se cargan manualmente en un libro con todos los datos que haya disponible y luego esa información se vuelca a una computadora para su digitalización. La doble carga, empero, tiene sus bemoles: en el depósito es muy difícil identificar los lotes por semana o mes, puesto que las motos se amontonan una arriba de la otra, sin orden.