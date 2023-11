Tránsito sin control: qué opina la gente

Bajo la consigna “tu experiencia más loca manejando”, los sampedrinos relataron sus vivencias en el tránsito por las calles de la ciudad, con motocicletas y vehículos que circulan sin respetar demasiado la normativa vigente.

Publicidad

“De quedar impactado cómo algunos pasan las esquinas, obviamente sin frenar y sin mirar para los costados cuando llega a la esquina. Increíble, ni siquiera de reojo miran. No, terrible, y esto es frecuentemente”, expresó Toto.

Estefanía se lo tomó con un humor y dijo: “Mi experiencia más loca es sobrevivir”. Mauricio se sumó y se quejó: “Salir de mi casa y que casi me pise una moto que viene a fondo por la vereda”.

Los reclamos se hicieron presente en la voz de María: “Lo que pasa es que cuando también quienes nos dirigen y son los representantes de un pueblo o nación no tienen educación, buenos modos y moral ¿qué le podés dar al pueblo? Hay que empezar por ellos”.

Las explicaciones llegaron de la mano de Nilda, que indicó: “No sólo las motos son un peligro. He observado y vivido situaciones que me da la total seguridad que muchos y muchas no saben las normas de tránsito con vehículos y camionetas. Estas últimas a veces te las tiran al transeúnte, al de las motos o bicicletas o a vehículos más chicos”.

Finalmente, Héctor propuso: “Sería necesario invertir en un Proyecto de Educación de tránsito firme, practicable, para todos e incluirlo en las escuelas, para bicicletas, motos, autos, colectivos, peatones, y conocer y aplicar las Leyes existentes. Sin educación seguiremos cada vez peor, ya que el principal origen de accidentes es el factor humano. Muchos pueblos y ciudades lo hacen y con mejoras notables”.