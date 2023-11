Tránsito en San Pedro y Baradero: aumentó la falta del casco y hay poco respeto por las normas

Estudiantes de la tecnicatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo del Instituto Superior de Formación Técnica 192 de Baradero desarrollaron un proyecto de investigación sobre la seguridad vial en esa ciudad y en San Pedro.

El trabajo comparó además los resultados de encuestas y relevamiento con un estudio de 2016 relacionado con las diferencias entre el conocimiento teórico acerca de seguridad vial y la conducta observada en las calles de ambas ciudades.

“Falta de cumplimiento de las normas de tránsito”, fue la conclusión principal a la que arribaron.

El objetivo de la investigación era “determinar cómo ha evolucionado el comportamiento vial desde el último relevamiento y contribuir a la difusión de las normas de tránsito”.

Para ello, realizaron encuestas para evaluar el conocimiento teórico de los conductores y observaron su comportamiento en esquinas representativas de cada ciudad, tanto en horarios diurno como nocturno.

Ello les permitió “para cuantificar algunas actitudes respecto al cumplimiento de las normas de tránsito (frenar en las esquinas, uso del casco en las motos, uso del cinturón de seguridad en los autos, luces, entre otros)”.

Tras las observación de 304 motos, se determinó que el 93,42 por ciento de los conductores no usa el casco, frente al 59 % registrado hace siete años atrás.

Evolución del porcentaje de gente que usa casco en los años 2016 y 2023

Además, establecieron que “el 63,81 % no respetó el semáforo y un 9,87 % manejaba hablando por celular. También se observó vehículos (autos y motos) con luces quemadas total o parcialmente circulando de noche. Conductores que no usaban el cinturón de seguridad y no detenían su marcha en las esquinas”.

Concluyeron que “la conducta vial en el noreste de la provincia de Buenos Aires desmejoró sensiblemente respecto al último relevamiento, surgiendo nuevos agravantes como el uso del celular que contribuye a la distracción de los conductores, aumentando el riesgo de accidentes”.

Los estudiantes hicieron observaciones de campo en esquinas de San Pedro y Baradero.

También procesaron 77 encuestas sobre seguridad vial, con 30 encuestados varones y 47 mujeres. Allí “se observó que la mayoría de las respuestas fueron correctas, poniendo en evidencia que los conductores poseen los conocimientos teóricos, pero no los aplican. Siendo que el 89,61 % considera que maneja bien o muy bien“.

Respecto a cómo mejorar la seguridad vial, las opiniones apuntan a “más capacitación”, “más control”, “mejor infraestructura (iluminación, semáforos, arreglo de calles) y el “respeto de normas”.

En la conclusión, los investigadores resaltaron que “el respeto a las normas surge como una especie de mea culpa en los entrevistados, situación que en la práctica no se observa en las calles”.

Gráfico de opiniones sobre cómo mejorar la seguridad vial.

Para contribuir a la difusión de las normas de tránsito realizaron videos sobre el uso del casco, el consumo del alcohol, la reducción de la velocidad, el uso del cinturón, entre otros.

También participaron en un programa de la Radio Municipal de Baradero y repartieron folletos sobre el uso del casco.

“Se observa que ha empeorado la situación con respecto al relevamiento anterior”, señaló el profesor de las materias en las que los estudiantes trabajaron para llevar a cabo el informe, el ingeniero Ignacio Paunero.